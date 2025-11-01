अभिषेक शर्मा की तरह खेलने की कोशिश न करें शुभमन गिल: पार्थिव पटेल

मेलबर्न, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा कि टीम इंडिया को स्पिनरों और आठवें नंबर के बल्लेबाज को लेकर खास रणनीति बनानी होगी। पटेल ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी की शैली पर भी बात की और उन्हें अभिषेक शर्मा की तरह न खेलने की सलाह दी।

पार्थिव पटेल ने जियोस्टार पर कहा, "अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी सकारात्मक रही, लेकिन टीम प्रबंधन के सामने कई अहम फैसले हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में दो कलाई के स्पिनरों के साथ खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन तय करना होगा और यह भी तय करना होगा कि क्या आठवें नंबर पर हर्षित राणा जैसे गेंदबाज को शामिल करके बल्लेबाजी को मजबूत किया जाए, जो अर्शदीप सिंह जैसे विशेषज्ञ की जगह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "टॉस की रणनीति भी सवाल खड़े करती है; भारी ओस के बावजूद, भारत पहले बल्लेबाजी करने का इरादा रखता था। इस फैसले की जांच की जरूरत है, खासकर जब स्थानीय मैदानकर्मियों ने शाम के मैचों के दौरान भारी ओस की पुष्टि की है।"

पार्थिव ने कहा, शुभमन गिल के बल्ले के अंदाज की बात करें तो, उनमें आक्रामक शॉट खेलने और अभिषेक की रणनीति से मेल खाने की क्षमता है, लेकिन उन्हें उस शैली को दोहराने की जरूरत नहीं है। उनकी ताकत क्रॉस-बैट शॉट का सहारा लिए बिना मिड-ऑन और मिड-ऑफ क्षेत्र में गेंद को खूबसूरती से टाइम करने में है, जैसा कि उन्होंने कैनबरा में पहले टी20 मैच में किया था। गिल अपने अनुभव और खेल को समझने की क्षमता के कारण, अपनी लय तय कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एशिया कप के दौरान किया था, बजाय इसके कि वे अपने स्वाभाविक खेल में बदलाव करें।"

शुभमन गिल दूसरे टी20 में 10 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए।

भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता।

--आईएएनएस

पीएके/