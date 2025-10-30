अभिषेक नायर केकेआर के मुख्य कोच बने, टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

खेल

Oct 30, 2025, 01:15 PM

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 के लिए भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। टीम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नायर को कोच बनाए जाने की जानकारी साझा की।

केकेआर ने अभिषेक नायर की तस्वीर के साथ साझा एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा, "अभिषेक 2018 से केकेआर टीम मैनेजमेंट का अहम हिस्सा रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों को फील्ड और फील्ड के बाहर प्रशिक्षित करते रहे हैं। क्रिकेट के बारे में उनकी समझ और खिलाड़ियों के साथ उनका जुड़ाव हमारी प्रगति का मुख्य कारण रहा है। हम उन्हें केकेआर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करते हुए रोमांचित महसूस कर रहे हैं।"

अभिषेक नायर केकेआर के साथ 2018 से जुड़े हुए हैं। टीम के लिए सहायक कोच के रूप में कार्य करने के साथ ही वह केकेआर एकेडमी में युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करते रहे हैं। 2024 में आईपीएल का खिताब जीतने वाली केकेआर की गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम में नायर सहायक कोच के रूप में कार्यरत थे। जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने, तो नायर को भी टीम इंडिया का सहायक कोच बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद नायर को टीम इंडिया के सहायक कोच पद से हटा दिया गया था। टीम इंडिया की कोचिंग टीम से हटने के बाद 2025 में फिर से वह केकेआर से जुड़ गए। उसी समय से माना जा रहा था कि नायर को केकेआर में बड़ी भूमिका मिल सकती है।

चंद्रकांत पंडित के केकेआर से अलग होने के बाद से केकेआर में मुख्य कोच का पद खाली था।

अभिषेक नायर को तकनीकी और रणनीतिक रूप से बेहद सक्षम व्यक्ति माना जाता है। दिनेश कार्तिक अपने करियर के अंतिम दौर में बेहद प्रभावी नजर आए, इसमें नायर की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। रोहित शर्मा भी अपनी बल्लेबाजी को मजबूत बनाने के लिए नायर से सलाह लेते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी रोहित को नायर के साथ अभ्यास करते देखा गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रोहित बेहद अलग और प्रभावी नजर आए और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

केकेआर का आईपीएल 2025 सीजन साधारण रहा था। टीम नायर के नेतृत्व में अगले सीजन बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है।

