अभिनव बिंद्रा 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशालवाहक चुने गए

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मशालवाहकों में से एक चुना गया है। शीतकालीन ओलंपिक 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलान और कॉर्टिना डी'अम्पेजो में आयोजित किए जाएंगे।

2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण जीतकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल करने वाले अभिनव बिंद्रा का मशालवाहक चुना जाना उनके सफर के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।

अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मिलानो कॉर्टिना 2026 ओलंपिक मशाल रिले के लिए मशालवाहक चुने जाने पर मैं सचमुच बहुत आभारी हूं। ओलंपिक मशाल का मेरे दिल में हमेशा एक खास स्थान रहा है। यह सपनों, दृढ़ता और खेल द्वारा हमारी दुनिया में लाई गई एकता का प्रतीक है। इसे एक बार फिर से अपने साथ ले जाना एक सम्मान की बात है और साथ ही इस बात की एक खूबसूरत याद भी दिलाता है कि खेल क्या संभव बनाते हैं। इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए धन्यवाद, मिलानो कॉर्टिना 2026।"

मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक, इटली में चौथी बार शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा, जिसके आयोजन मिलान और कॉर्टिना डी'अम्पेजो, दोनों स्थानों पर होंगे। इस संस्करण में एक विस्तृत कार्यक्रम होगा, जिसमें 16 खेलों में 116 पदक स्पर्धाएं शामिल होंगी। बीजिंग 2022 खेलों की तुलना में स्पर्धाएं अधिक हैं।

प्रत्येक ओलंपिक खेल की एक विशिष्ट पहचान, ओलंपिक मशाल रिले, ओलंपिक आंदोलन की चिरस्थायी भावना और आदर्शों का प्रतीक है। इस वैश्विक परंपरा के एक हिस्से के रूप में, बिंद्रा उन विशिष्ट एथलीटों और हस्तियों के समूह में शामिल होंगे जो उद्घाटन समारोह तक मशाल को विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ले जाएंगे। इस रिले का उद्देश्य इटली के समुदायों को एकजुट करना, मित्रता और उत्कृष्टता के ओलंपिक लोकाचार का जश्न मनाना और आगामी खेलों के लिए उत्सुकता का निर्माण करना है।

--आईएएनएस

पीएके