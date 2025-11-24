अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट जगत ने जताया शोक, तेंदुलकर बोले- उनके जाने से मेरा दिल भारी है

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने सोमवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। न सिर्फ बॉलीवुड, बल्कि खेल जगत भी उनके निधन से स्तब्ध है। भारतीय क्रिकेट जगत ने बॉलीवुड के 'ही-मैन' को श्रद्धांजलि दी है।

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुझे भी, कई और लोगों की तरह, धर्मेंद्र जी तुरंत पसंद आ गए। एक्टर, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हमारा मनोरंजन किया। जब मैं उनसे मिला तो वह ऑन-स्क्रीन बॉन्ड ऑफ-स्क्रीन और भी मजबूत हो गया। वह हमेशा मुझसे कहते थे, "तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा।" उनमें एक सहज अपनापन था, जिससे उनके आस-पास के सभी लोग खुद को कीमती और खास महसूस करते थे। वह जैसे इंसान थे, उनका फैन न होना नामुमकिन था। आज, उनके जाने से मेरा दिल भारी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है। आपकी याद आएगी।"

विराट कोहली ने लिखा, "आज हमने इंडियन सिनेमा के एक लीजेंड को खो दिया है, जिन्होंने अपने चार्म और टैलेंट से दिलों को जीता था। एक सच्चे आइकॉन, जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर किसी को प्रेरित किया। भगवान इस मुश्किल समय में परिवार को हिम्मत दे। पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।"

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, "धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक युग थे। सादगी में सितारा, ताकत में ही-मैन और दिल में सोना। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनकी गर्मजोशी पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। एक महान कलाकार। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।"

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, "धर्मेंद्र जी को दिल से श्रद्धांजलि। एक आइकॉन जिनकी खूबसूरती, ताकत और बेमिसाल चार्म ने भारतीय सिनेमा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ी है। अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लेकर ऑन और ऑफ स्क्रीन अपने प्यार तक, उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका जज्बा हमेशा हमारी यादों में रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।"

भारत को महिला विश्व कप खिताब जिताने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत एक्टर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "धर्मेंद्र जी सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे बल्कि एक सच्चे हीरो थे, जिन्होंने हम सभी को विश्वास दिलाया कि आप अपने दिल में प्यार के साथ सपने देख सकते हैं और उसे सच कर सकते हैं! हम सभी उन्हें याद करेंगे! ओम शांति।"

पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने लिखा, "एक युग का अंत। बॉलीवुड के प्रिय ही-मैन धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी सरलता, करिश्मा और अमर फिल्में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। पंजाब के एक गांव से लेकर भारतीय सिनेमा के शिखर तक, उनकी विरासत सदैव अमर रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति।"

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, "आप सिर्फ कद में ही नहीं, बल्कि आपका हौसला भी हमेशा ऊंचा रहा। धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है। ओम शांति।"

8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने साल 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 'शोले', 'सीता और गीता', 'अनपढ़', 'शोला और शबनम', 'बंदिनी' जैसी फिल्मों से फैंस का दिल जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी