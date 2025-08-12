'अभी तय करना होगा लंबा रास्ता' : वेस्टइंडीज क्रिकेट को फिर से टॉप पर लाने का प्लान

पोर्ट ऑफ स्पेन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय बाकी देशों के मुकाबले बराबरी के स्तर पर नहीं है। इसी कारण क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आपात बैठक बुलाई। इसमें ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स, शिवनारायण चंद्रपॉल और मौजूदा कोच डैरेन सैमी जैसे दिग्गज शामिल हुए। बैठक में टीम को फिर से मजबूत बनाने के लिए शुरुआती रोडमैप तय किया गया, लेकिन सबने माना कि यह लंबी प्रक्रिया होगी और तुरंत नतीजे नहीं आएंगे।

क्लाइव लॉयड के अनुसार, एक बड़ा कदम यह होगा कि आईसीसी से खास आर्थिक मदद मांगी जाए, ताकि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट विरासत को बचाया जा सके। बैठक में कई सुझाव रखे गए। सीडब्ल्यूआई के अधिकारियों और लॉयड तथा लारा जैसे महान क्रिकेटरों ने स्वीकार किया कि त्रिनिदाद में दो दिवसीय सत्र के दौरान कई विचारों पर चर्चा हुई; उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले इन विचारों को अभी भी एक आंतरिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। खिलाड़ियों और अधिकारियों में यह चिंता भी दिखी कि टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। लॉयड ने कहा, "उम्मीद है कि ये योजनाएं सफल होंगी, वरना सब व्यर्थ न चला जाए।"

सीडब्ल्यूआई के मुख्य कार्यकारी क्रिस डेहरिंग ने बताया कि सुधार के लिए लगभग 100 मुद्दे पहचाने गए हैं। सबसे अहम पांच में शामिल हैं- हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं, पूरे क्षेत्र में अच्छे अभ्यास पिच, घरेलू टूर्नामेंट की गुणवत्ता में सुधार, और खिलाड़ियों के कौशल में कमी को दूर करना। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी घरेलू स्तर पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी कमजोरियां साफ़ दिखने लगती हैं, जिन्हें कुछ हफ्तों में बदलना मुश्किल होता है। ताकत और फिटनेस के मामले में भी कमी है, खासकर युवा और ‘ए’ टीम के खिलाड़ियों के लिए।

समाधान के तौर पर एक उच्चस्तरीय परफॉर्मेंस सेंटर बनाने की योजना है, जिसे क्षेत्र के अन्य देशों में भी अपनाया जाएगा। साथ ही क्रिकेट अकादमी का ढांचा तैयार होगा, जहां शुरू से ही वेस्ट इंडीज़ के खेलने का तरीका सिखाया और दर्ज किया जाएगा।

इस बदलाव की ज़रूरत का अंदाज़ा हाल के टेस्ट मैच से लगाया जा सकता है, जिसमें किंग्सटन के सबीना पार्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज सिर्फ 27 रन पर ऑल आउट हो गई, जो टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इसके बाद टीम ने 10 सीमित ओवरों के मैच खेले, जिनमें सिर्फ 2 जीते और 8 हारे।

ब्रायन लारा ने कहा कि पहले के ज़माने में जब खेल में केवल कौशल ही मुख्य था, वेस्टइंडीज दुनिया की सबसे अच्छी टीम थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है—तकनीक, आंकड़ों का इस्तेमाल और नई रणनीतियां अहम हो गई हैं, जिसमें बाकी देश आगे हैं। हमें फिर से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए इन्हें अपनाना होगा। यह सफर लंबा है और तुरंत नतीजे नहीं मिलेंगे। बात यह है कि हमें कुछ करना है, और टॉप पर वापस आने के लिए, विश्व क्रिकेट में एक प्रतिस्पर्धी टीम बनने के लिए, हमें इन परिस्थितियों का जल्द और तेजी से समाधान करना होगा। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसका लाभ उठा पाएंगे।

सीडब्ल्यूआई के क्रिकेट निदेशक माइल्स बेसकॉम्ब के अनुसार, समस्याएं पूरे सिस्टम में फैली हुई हैं। अब लक्ष्य है कि हर स्तर पर चुनौतियों की पहचान कर एक समग्र समाधान तैयार करना और सभी जरूरी पक्षों को इसमें शामिल करना, ताकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फिर से ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके।

