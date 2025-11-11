अबू धाबी में 15 या 16 दिसंबर को हो सकती है आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी : सूत्र

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में 15-16 दिसंबर के बीच हो सकती है। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि 16 दिसंबर इसकी सबसे संभावित तारीख है।

पिछली दो आईपीएल नीलामी विदेशों में सऊदी अरब के जेद्दा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में आयोजित की गई थीं, लेकिन इस बार संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी इन 10 फ्रेंचाइजी की मेजबानी करेगी।

इससे पहले नीलामी भारत में आयोजित करने पर चर्चा थी। इसके लिए मुंबई और बेंगलुरु को चुना गया था, लेकिन विदेशी सहयोगी कर्मचारियों के लिए अबू धाबी की सुविधा ने फिलहाल आईपीएल नीलामी को विदेश में आयोजित करने के चलन को मजबूत किया। एशेज के दौरान अधिकांश सहयोगी कर्मचारी प्रसारण या कोचिंग में शामिल रहेंगे।

सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन को अंतिम रूप देने की समय सीमा 15 नवंबर है। सूत्रों के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड रिटेंशन की समय सीमा से पहले या उपरोक्त तिथि पर हो सकता है।

चर्चा है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन सीएसके में शामिल हो सकते हैं। रवींद्र जडेजा के साथ उनकी अदला-बदली की जा सकती है। फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि सैमसन-जडेजा का ट्रेड एक साधारण अदला-बदली होगी या सीएसके का कोई और खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स में जा सकता है।

सैमसन के ट्रांसफर को लेकर राजस्थान रॉयल्स ने कई फ्रेंचाइजी से बातचीत की थी। दिल्ली कैपिटल्स के साथ संभावित ट्रेड के लिए बातचीत अचानक खत्म होने के बाद, आखिरी समय में किसी बदलाव को छोड़कर, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फ्रेंचाइजी की ट्रेड डील अंतिम चरण से आगे बढ़ सकती है।

इस बार आईपीएल में मिनी ऑक्शन होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर तक अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करनी होगी। वहीं, विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा।

