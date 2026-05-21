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अब टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 21, 2026, 04:54 AM

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। आगामी 2026/27 घरेलू सीजन में अंडर-23 पुरुषों के वनडे टूर्नामेंट की जगह टी20 फॉर्मेट लेगा, जबकि कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मैच घरेलू सीजन के कैलेंडर में वापस आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

2026-27 के घरेलू सीजन में पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट में कई आयु-वर्ग श्रेणियों में कुल 1,788 मैच खेले जाएंगे। इस सीजन की शुरुआत प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेली जाएगी।

इसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप की शुरुआत होगी। यह संभवतः जम्मू या श्रीनगर में खेला जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी रणजी ट्रॉफी के मौजूदा विजेता हैं, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुबली में जीता था।

रणजी ट्रॉफी दो-चरणों वाले फॉर्मेट में जारी रहेगी। एलीट ग्रुप में 32 टीमें चार ग्रुप में होंगी और प्लेट ग्रुप में छह टीमें सामान्य 'होम-एंड-अवे' फॉर्मेट में खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मुकाबला 1-4 अक्टूबर को फिर से खेला जाएगा।

मेंस अंडर-23 स्टेट 'ए' ट्रॉफी को टी20 फॉर्मेट में बदलने के अलावा, विजी ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता के बजाय टी20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। कूच बिहार ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) के नॉकआउट चरण बेंगलुरु और मैसूर में आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनवरी के दौरान मैचों में प्रतिस्पर्धी संतुलन बना रहे।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर-16) को बेहतर शेड्यूलिंग और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए नवंबर-जनवरी के समय में आगे बढ़ा दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट ग्रुप के लीग मैच 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम, मुंबई, कोलकाता और मोहाली में होंगे। नॉकआउट मैच 14 से 25 अक्टूबर तक नागपुर में खेले जाएंगे। प्लेट ग्रुप का लीग चरण 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसके नॉकआउट मैच 8 से 10 अक्टूबर तक दीमापुर में आयोजित होंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप का लीग चरण 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक अहमदाबाद, बेंगलुरु, रांची और राजकोट में आयोजित किया जाएगा। नॉकआउट मैच 5 से 17 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे। प्लेट ग्रुप का लीग चरण 12 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। इसके नॉकआउट मैच 23 से 25 नवंबर तक इंदौर में होंगे।

महिलाओं का घरेलू सीजन सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी (एलीट) के साथ शुरू होगा, जो 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लखनऊ, पुणे, नई दिल्ली और मोहाली में चलेगा। इसके नॉकआउट मैच 14 से 20 नवंबर तक अहमदाबाद में होंगे, जबकि प्लेट ग्रुप के मैच और नॉकआउट 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दीमापुर में खेले जाएंगे।

सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी (एलीट) 19 से 31 दिसंबर तक कटक, जयपुर, बड़ौदा और रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद 4 से 10 जनवरी 2027 तक चेन्नई में नॉकआउट मैच खेले जाएंगे।

सीनियर महिला इंटरजोनल मल्टी-डे प्रतियोगिता अगले साल 13 से 28 मार्च तक देहरादून में आयोजित होगी। अंडर-23 लेवल पर, विमेंस टी20 ट्रॉफी (एलीट) 14-21 नवंबर तक होगी। इसके नॉकआउट मैच 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेले जाएंगे।

9-16 अक्टूबर के बीच अंडर-19 विमेंस टी20 ट्रॉफी (एलीट) खेला जाएगा, जिसके नॉकआउट मैच 20-26 अक्टूबर तक होंगे। वहीं, अंडर-15 विमेंस वनडे ट्रॉफी (एलीट) 5-13 जनवरी तक चलेगी। इसके नॉकआउट मैच 17-24 जनवरी तक होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

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