आयरलैंड पर फॉलोऑन का खतरा, बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 98 पर गंवाए 5 विकेट

मीरपुर, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय आयरलैंड ने 98 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। आयरलैंड पर तीसरे दिन फॉलोऑन का खतरा है।

आयरलैंड के लिए सलामी बल्लेबाजों एंड्रयू बाल्बिर्नी और पॉल स्टर्लिंग ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। बड़े स्कोर के दबाव में इसे अच्छी शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद आयरलैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। दिन का खेल समाप्त होने तक आयरलैंड ने अपने 5 विकेट 98 पर खो दिए थे। लॉर्कन टुकर 11 और स्टिफन डोहने 2 रन पर नाबाद हैं। बाल्बिर्नी 21, स्टर्लिंग 27, कार्मिकल 17, हैरी टैक्टर 14 और कर्टिस कैंफर शून्य पर आउट हुए।

तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तो आयरलैंड के सामने सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती फॉलोऑन टालने की है। आयरलैंड को इसके लिए कम से कम 198 रन और बनाने होंगे।

बांग्लादेश के लिए हसन मुराद ने 2, खलील अहमद, ताइजुल इस्लाम, और मेहदी हसन मिराज ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 476 रन पर समाप्त हुई। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे मुशफिकुर रहीम ने शतक लगाया। 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले रहीम दुनिया के 12वें खिलाड़ी बने। रहीम ने 214 गेंद पर 106 रन की पारी खेली। टेस्ट करियर का यह उनका 13वां शतक था। लिटन दास ने 192 गेंद पर 128 रन की पारी खेली। दास ने अपनी पारी में 4 छक्के और 8 चौके लगाए। लिटन दास और रहीम के बीच पांचवें विकेट के लिए 108 रन की मजबूत साझेदारी हुई।

आयरलैंड के लिए एंडी मैकब्रिन ने 6 विकेट लिए, जबकि मैथ्यू हंफ्रेज और गेविन होए ने 2-2 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके