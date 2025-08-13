आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए टीम का ऐलान किया

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह क्वालीफायर इसी साल 20-27 अगस्त तक नीदरलैंड में आयोजित होगा।

24 वर्षीय गैबी लुईस को टीम की कमान सौंपी गई है। गैबी इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। उन्हें जुलाई 2025 के 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामांकित किया गया था। वहीं, बल्ले और गेंद से चमक बिखेरते हुए ओर्ला प्रेंडरगास्ट टूर्नामेंट में टीम की उप-कप्तान होंगी।

आयरलैंड की टीम 20 अगस्त को जर्मनी से मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 21 अगस्त को नीदरलैंड के खिलाफ उसका अगला मैच होगा।

23 अगस्त को आयरलैंड ने इटली के विरुद्ध खेलना है, जबकि 24 अगस्त को जर्मनी की टीम उसे चुनौती देगी। 26 अगस्त को आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके बाद 27 अगस्त को इटली की टीम आयरलैंड से भिड़ेगी।

आयरलैंड डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मेजबान नीदरलैंड, इटली और जर्मनी से भिड़ेगा, जिसमें शीर्ष दो टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में आगे बढ़ेंगी।

टी20 विश्व कप के लिए ग्लोबल क्वालीफायर में दस टीमें शामिल होंगी। इनमें बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 से स्वतः प्रवेश पा चुकी हैं, जबकि थाईलैंड और नेपाल (एशिया), यूएसए (अमेरिका), अफ्रीका और यूरोप से दो-दो टीमें, और पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र से एक टीम इसमें शामिल है।

ग्लोबल क्वालीफायर में पहुंचने के बाद, टीमें पांच-पांच के दो ग्रुप में खेलेंगी। इसके बाद सुपर सिक्स चरण और फाइनल होगा, जिसमें इस प्रतिष्ठित आईसीसी आयोजन में स्थान दांव पर होंगे।

आयरलैंड की टीम: गैबी लुईस (कप्तान), एवा कैनिंग, क्रिस्टीना कोल्टर रीली, अलाना डेलजेल, लौरा डेलानी, एमी हंटर, आर्लेन केली, जेन मगुइरे, लारा मैकब्राइड, कारा मरे, लिआ पॉल, ओरला प्रेंडरगैस्ट, फ्रेया सार्जेंट और रेबेका स्टोकेल।

--आईएएनएस

आरएसजी