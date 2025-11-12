आयरलैंड के खिलाफ चमके महमूदुल हसन जॉय, लगाया टेस्ट करियर का दूसरा शतक

सिलहट, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय ने बुधवार को अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। महमूदुल हसन ने यह शतक आयरलैंड के खिलाफ सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच में लगाया।

महमूदुल हसन जॉय ने बांग्लादेश की पहली पारी में बतौर सलामी बल्लेबाज 190 गेंदों में शतक पूरा किया। 56.2 ओवर में जॉर्डन नील की गेंद पर चौके के साथ हसन ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया।

बांग्लादेश के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साल 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था। उस मुकाबले में हसन ने 326 गेंदों में 2 छक्कों और 15 चौकों के साथ 137 रन बनाए थे।

बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच सिलहट में खेले जा रहे इस मुकाबले की बात करें, तो आयरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए पहली पारी में 286 रन बनाए।

इस टीम ने चौथी गेंद पर ही कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (0) का विकेट गंवा दिया था। यहां से पॉल स्टर्लिंग ने कैड कारमाइकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला।

पॉल स्टर्लिंग 60 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कारमाइकल ने 59 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, कर्टिस कैम्फर ने 44 और लोर्कन टकर ने 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से मेहदी हसन मिराज ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि हसन महमूद, तैजुल इस्लाम और हसन मुराद ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं।

इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 62 ओवरों के खेल तक 1 विकेट खोकर 226 रन बना चुकी है। टीम को महमूदुल हसन और शादमान इस्लाम की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 168 रन जुटाए। इसके बाद हसन ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया।

दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 19 नवंबर से ढाका में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी