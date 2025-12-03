आयरलैंड को 8 विकेट से रौंदकर बांग्लादेश ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

चटगांव, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। मेजबान टीम ने मंगलवार को मतिउर रहमान स्टेडियम में खेले गए सीरीज के अंतिम मुकाबले में 8 विकेट से जीत दर्ज की।

बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिन्होंने 7 बाउंड्री के साथ 55 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं, मेहदी हसन को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

चटगांव में खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए आयरलैंड की टीम 19.5 ओवरों में महज 117 रन पर सिमट गई।

इस टीम को कप्तान पॉल स्टर्लिंग और टिम टेक्टर की जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 4 ओवरों में 38 रन टीम के खाते में जोड़े।

टिम टेक्टर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। इस बीच कप्तान स्टर्लिंग ने 27 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि शोरीफुल इस्लाम को 2 विकेट हाथ लगे।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने महज 13.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

तंजीद हसन तमीम ने सैफ हसन के साथ पहले विकेट के लिए 38 रन जुटाए। सैफ 14 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान लिटन दास (7) भी जल्द चलते बने।

टीम ने 5.2 ओवरों में 46 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से तंजीद हसन ने परवेज हुसैन एमोन के साथ 50 गेंदों में 73 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

तंजीद हसन 36 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 55 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि परवेज ने 26 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ नाबाद 33 रन बनाए। आयरलैंड की तरफ से क्रेग यंग और हैरी टेक्टर ने 1-1 सफलता हासिल की।

आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद बांग्लादेश ने मेहमान टीम के विरुद्ध पहला टी20 मैच 39 रन से गंवाया। इसके बाद बांग्लादेश ने शानदार वापसी करते हुए अगले मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज के अंतिम मैच को रोमांचक बना दिया था।

--आईएएनएस

आरएसजी