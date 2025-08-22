आंध्र प्रीमियर लीग 2025 : हनुमा विहारी ने खेली कप्तानी पारी, फाइनल में अमरावती रॉयल्स

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अमरावती रॉयल्स ने आंध्र प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। इस टीम ने गुरुवार को तुंगभद्रा वॉरियर्स के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की।

विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी तुंगभद्रा वॉरियर्स की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट गंवाकर 136 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाज के रूप में सीआर ज्ञानेश्वर और प्रशांत कुमार ने पहले विकेट के लिए 21 रन जोड़े। प्रशांत 15 गेंदों में महज 7 बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद ज्ञानेश्वर (21) भी चलते बने।

टीम 60 रन तक छह विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान महीप कुमार ने केवी शशिकांत के साथ सातवें विकेट के लिए 71 रन जुटाते हुए वॉरियर्स को संभाला।

महीप 44 गेंदों में 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में दो छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे, जबकि शशिकांत ने 28 गेंदों में 41 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से कप्तान हनुमा विहारी ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि विनय कुमार को दो विकेट हाथ लगे।

इसके जवाब में अमरावती रॉयल्स ने महज 14.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई।

कप्तान हनुमा विहारी ने प्रणीत के साथ महज पांच ओवरों में 51 रन जोड़े। प्रणीत 18 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में एक छक्का और पांच चौके शामिल थे।

यहां से हनुमा विहारी ने वेंकट राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रन की पार्टनरशिप करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया।

वेंकट राहुल ने 30 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जबकि हनुमा विहारी 34 गेंदों में दो छक्कों और पांच चौकों की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रहे।

विपक्षी टीम के लिए चीपुरूपल्ली स्टीफन और चेन्नू सिद्धार्थ ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। हनुमा विहारी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

इस हार के बाद अब तुंगभद्रा वॉरियर्स की टीम 22 अगस्त को क्वालीफायर-2 में भीमावरम बुल्स से भिड़ेगी। मुकाबले को जीतने वाली टीम का सामना 23 अगस्त को खिताबी मैच में अमरावती रॉयल्स से होगा।

