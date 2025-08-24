आंध्रा प्रीमियर लीग 2025 : अमरावती रॉयल्स को पांच विकेट से हराकर तुंगभद्रा वॉरियर्स ने जीती ट्रॉफी

विशाखापत्तनम, 23 अगस्त (आईएएनएस)। तुंगभद्रा वॉरियर्स ने आंध्रा प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टीम ने शनिवार को फाइनल मैच में अमरावती रॉयल्स के विरुद्ध पांच विकेट से जीत दर्ज की।

डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अमरावती रॉयल्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 194 रन बनाए।

इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान हनुमा विहारी ने मान्याला प्रणीत के साथ छह ओवरों में 70 रन जुटाए।

विहारी 37 गेंदों में एक छक्के और चार चौकों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से कप्तान ने वेंकट राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 रन जुटाए। वेंकट राहुल 12 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि हनुमा विहारी ने 37 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, जिसमें एक छक्का और चार चौके शामिल थे। इनके अलावा पांडुरंगा राजू ने टीम के खाते में 22 रन का योगदान दिया।

विपक्षी खेमे से केवी शशिकांत ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि सी स्टीफन ने दो विकेट निकाले। इनके अलावा चेन्नू सिद्धार्थ को एक सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में तुंगभद्रा वॉरियर्स ने 18 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। यह टीम 13 रन पर कप्तान महीप कुमार (3) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से रोहित ने सीआर ज्ञानेश्वर के साथ दूसरे विकेट के लिए 95 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

रोहित 28 गेंदों में सात छक्कों और तीन चौकों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ज्ञानेश्वर ने 45 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 66 रन की पारी खेली। वहीं एम दत्ता रेड्डी ने टीम के खाते में 25 रन जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से बंडारू अयप्पा और हनुमा विहारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं, जबकि एक विकेट विनय कुमार ने हासिल किया।

--आईएएनएस

