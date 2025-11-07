खेल

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया है: मिताली राज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 07, 2025, 04:08 PM

मंगलागिरी, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज ने महिला क्रिकेट के उत्थान के लिए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिला क्रिकेट के लिए बोर्ड का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है।

मीडिया से बात करते हुए मिताली राज ने कहा, "आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया है। मैं आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन से एक साल से जुड़ी हुई हूं। मैं राज्य में महिला क्रिकेट की देखभाल करती हूं, और मुझे यहां महिला क्रिकेट के विकास में अपने विचारों, सोच और अनुभव को लागू करने की पूरी आजादी दी गई है। यह तो बस शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि हम देश के इस हिस्से से और भी कई खिलाड़ियों को निखारेंगे ताकि वे आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें।"

मिताली ने कहा कि राज्य सरकार महिला क्रिकेट के विकास को लेकर जागरूक है। सरकार का प्रोत्साहन हमें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। निकट भविष्य में कई और खिलाड़ी राज्य से निकलेंगी और देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। पहली बार विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला टीम में आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी श्री चरणी भी शामिल रहीं। चरणी ने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 9 मैचों में 14 विकेट लेकर भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

मिताली राज ने श्री चरणी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री चरणी के लिए 2.5 करोड़ रुपये कैश अवॉर्ड की घोषणा की है। सरकार चरणी को ग्रुप 1 की नौकरी और कडप्पा में एक घर भी देगी।

बात अगर मिताली राज की करें तो क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देख रही करोड़ों लड़कियों की वह प्रेरणा हैं। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट का नेतृत्व करते हुए वह युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में जुटी हुई हैं।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...