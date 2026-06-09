आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की चेतावनी, अनधिकृत टूर्नामेंट में हिस्सा न लें खिलाड़ी

विशाखापत्तनम, 9 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रीमियर लीग (एपीएल) के पांचवें संस्करण की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) ने अपने सभी पंजीकृत खिलाड़ियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्हें पहले से मंजूरी लिए बिना अनधिकृत टूर्नामेंट और प्राइवेट मैच में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी गई है।

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एक बयान में, एसीए ने खिलाड़ियों को याद दिलाया है कि बिना मंजूरी वाले इवेंट्स में हिस्सा लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

बयान के अनुसार, "आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) ने एक औपचारिक रिमाइंडर जारी किया है: सभी रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को एसीए से पहले से लिखित मंजूरी लिए बिना किसी भी अनधिकृत क्रिकेट टूर्नामेंट या प्राइवेट मैच (टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सहित) में हिस्सा लेने की सख्त मनाही है। कृपया एसोसिएशन के साथ अपनी प्रोफेशनल स्थिति बनाए रखने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें। अनधिकृत भागीदारी को पेशेवर अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।"

यह ऐसे समय में हो रहा है जब एसीए आंध्र प्रीमियर लीग के आयोजन के जरिए अपने क्रिकेट ढांचे को मजबूत करना चाहता है। इस साल पहली बार यह इवेंट तीन अलग-अलग वेन्यू पर खेला जाएगा।

9 से 14 जून के बीच विशाखापत्तनम मुकाबलों की मेजबानी करेगा, जबकि कडप्पा 17 से 21 जून के बीच मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मंगलगीरी में 24 से 30 जून तक मैच खेले जाएंगे। यह पिछले एडिशन की तुलना में एक बड़ा बदलाव है, जहां पूरा टूर्नामेंट एक ही जगह पर आयोजित किया जाता था।

एसीए को उम्मीद है कि वह आने वाले कुछ वर्षों में यह लीग ज्यादा से ज्यादा मैदानों में खेली जाएगी, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य आंध्र क्रिकेट को और अधिक मजबूत बनाना है। एपीएल 2026 की आधिकारिक शुरुआत शाम 6 बजे एक उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू करेंगे।

--आईएएनएस

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