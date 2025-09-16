आतंकवाद का खात्मा जरूरी, खेल नहीं रुक सकता : सौरव गांगुली

कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, लेकिन खेल नहीं रुक सकता।

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, "आतंकवाद रुकना चाहिए, यह सबसे जरूरी है, लेकिन खेल नहीं रुक सकता। आतंकवाद का सफाया जरूरी है। चाहे वह किसी भी देश में हो।"

भारत के प्रदर्शन पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बताया कि वह इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं।

इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे क्रिकेट जगत में बवाल खड़ा हो गया।

मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमने टीम के साथ मिलकर यह निर्णय लिया था। हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए थे। हमने पाकिस्तान को मैच के जरिए जवाब दिया। कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं। हम यह जीत सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया। हम पहगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ हैं।"

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) बौखला गया है। पीसीबी ने इस कदम को 'खेल भावना के विरुद्ध' बताते हुए इसकी शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) में की है।

भारत ने रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद टीम इंडिया ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की ओर से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए।

टीम इंडिया ग्रुप-ए की अंकतालिका में शीर्ष पर मौजूद है। भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं, पाकिस्तान दो में से एक मुकाबला गंवाकर दूसरे स्थान पर मौजूद है। दोनों ही देशों के सुपर-4 में पहुंचने की प्रबल संभावनाएं हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी