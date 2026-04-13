आशा भोसले को आखिरी विदाई देते भावुक हुए सचिन तेंदुलकर

मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मशहूर गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए। आशा भोसले को सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

सचिन और उनकी पत्नी अंजलि का आशा भोसले के साथ काफी करीबी और गहरा रिश्ता रहा। भोसले को मां जैसा मानने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अंतिम संस्कार के दौरान काफी दुखी दिखे। आशा भोसले को अंतिम विदाई देते समय सचिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह खुद पर काबू नहीं रख सके। भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में आशा भोसले के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय तिरंगे में लपेटा गया, जबकि मुंबई पुलिस के सेरेमोनियल बैंड ने आखिरी सलामी देकर श्रद्धांजलि दी।

मशहूर गायिका ने नीली साड़ी पहनी थी, यह रंग उन्हें बहुत पसंद था और वह अक्सर पब्लिक में आने के लिए यही चुनती थीं। तेंदुलकर और भोसले के बीच का रिश्ता लोगों की तारीफ से कहीं ज्यादा था। यह आपसी सम्मान और परिवार के प्यार पर आधारित था। इतने सालों में भोसले अक्सर तेंदुलकर की विनम्रता और सिद्धांतों के बारे में बात करती थीं, उन्हें एक स्पोर्टिंग सुपरस्टार के बजाय अपने में से एक मानती थीं।

भोसले इस साल की शुरुआत में 5 मार्च को तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में आखिरी बार पब्लिक में दिखी थीं, जहां उन्हें मेहमानों से प्यार से बात करते और तस्वीरों के लिए पोज देते हुए देखा गया था।

आशा भोसले के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी भावुक संदेश लिखा था। उन्होंने लिखा, "भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए यह बहुत दुखद दिन है। हमारे लिए आशा ताई परिवार थीं। आज, जो नुकसान हम महसूस कर रहे हैं, उसके लिए शब्द बहुत छोटे लग रहे हैं। एक पल, दिल शांत हो जाता है, और अगले ही पल यह उन अनगिनत धुनों में बह जाता है, जो उन्होंने हम सभी को दी हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर भी, उनके हमेशा रहने वाले गानों के जरिए वह हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। हमारी जिंदगी को अपनापन और यादगार संगीत से भरने के लिए धन्यवाद, ताई। हम आपको शब्दों से परे याद करेंगे, आशा ताई।"

--आईएएनएस

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