Vaibhav Suryavanshi : वैभव बहुत तेजी से सीखते हैं, शायद यह उन्हें भारतीय टीम के साथ जोड़ने का सही समय है: फिंच

नई दिल्ली: बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जिताने वाले आरोन फिंच का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में धमाल मचा रहे वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने का सही समय आ गया है।

राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 5 मुकाबलों में 40 की औसत के साथ 200 रन बनाए हैं। इस दौरान 2 अर्धशतक लगाए।

वैभव सूर्यवंशी को भारत की टी20 टीम में शामिल करने की बढ़ती मांग के बारे में, फिंच ने एक संतुलित नजरिए की वकालत की। उनका कहना था कि हमें वर्ल्ड कप जीतने वाले अनुभवी खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही इस युवा खिलाड़ी के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के विशेषज्ञ फिंच ने टाटा आईपीएल 2026 के 'राइवलरी वीक' के दौरान कहा, "शायद यह सही समय है कि उन्हें टीम के साथ जोड़ा जाए, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि आप उन खिलाड़ियों का सम्मान करें जो भारत के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि भारत के लिए क्रिकेट खेलना, सबसे ज्यादा दबाव वाला काम है जो कोई भी महसूस कर सकता है। वे अभी-अभी वर्ल्ड कप (अंडर-19) जीतकर आए हैं। इस बात का सम्मान करते हुए और इसे समझते हुए, हमें यह देखना होगा कि टीम में पहले से ही अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। हां, एक बहुत ही शानदार युवा खिलाड़ी भी उभरकर सामने आ रहा है, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित किया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी भी उन खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अगर किसी खिलाड़ी की फॉर्म ठीक नहीं है, या चोट की वजह से फिटनेस में कोई दिक्कत है, और ऐसे में अगर वैभव को टीम में शामिल किया जा सकता है, तो क्यों नहीं? उन्हें आजमाकर देखना चाहिए, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि उस बच्चे को बस खेलने देना चाहिए। उन्हें एक युवा खिलाड़ी के तौर पर ही रहने देना चाहिए और उन्हें खेल सीखते रहने देना चाहिए। जाहिर है, वह बहुत तेजी से सीखते हैं, चाहे बात तकनीकी पहलुओं की हो या रणनीतिक पहलुओं की, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद है कि वह अक्सर अलग-अलग योजनाओं के साथ मैदान पर उतरता है। यह एक खिलाड़ी के तौर पर और एक युवा व्यक्ति के तौर पर उसके विकास को दर्शाता है। यह सचमुच एक बेहतरीन हुनर ​​है, और इसमें कोई शक नहीं कि उसे मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इस युवा खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बस उसे अपना खेल खेलने देना चाहिए।"

इसके अलावा, फिंच ने युवा तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन को अब तक आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बताया है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वे खुद को फिर से कैसे तैयार करते हैं और बढ़ते दबाव को कैसे संभालते हैं।

हिंगे ने अपने डेब्यू मैच में 34 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। इस मैच के दौरान वह आईपीएल करियर के पहले ओवर में ही तीन विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। वहीं, साकिब हुसैन ने 24 रन देकर 4 विकेट निकाले। इन दोनों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स पर 57 रनों से जीत दर्ज की।

शनिवार शाम को जब एसआरएच पांच बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगी, तो इन दोनों से वैसी ही शानदार गेंदबाजी दोहराने की बहुत उम्मीदें होंगी।

फिंच ने 'आईएएनएस' से ​​कहा, "उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और वे असाधारण थे। अब तक के इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानियों में उनका नाम शामिल हो सकता है। इतने युवा और अनुभवहीन खिलाड़ियों का आकर राजस्थान जैसी मजबूत टीम को हराना, यह देखना वाकई शानदार था। उन्होंने जिस तरह का जोश और जुनून दिखाया, वह असाधारण था। इसमें कोई शक नहीं कि अब उनकी असली परीक्षा यह होगी कि वे इस प्रदर्शन को कैसे बरकरार रखते हैं।"

उन्होंने कहा, "शानदार प्रदर्शन करने के बाद आगे खेलना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। मीडिया की बहुत ज्यादा नजर होती है, दबाव होता है और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। इसलिए, जिस ऊंचाई पर वे अभी हैं, वहां से नीचे आकर खुद को शांत रखना, फिर से नई ऊर्जा के साथ तैयार होना और दोबारा मैदान पर उतरना, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।"

--आईएएनएस