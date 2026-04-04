आरसीबी में आना मेरे लिए आशीर्वाद, बहुत कुछ सीख रहा हूं: विक्की ओस्तवाल

बेंगलुरु, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच रविवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। इस रोमांचक मैच से पहले आरसीबी के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर विक्की ओस्तवाल ने आईएएनएस से खास बातचीत की। विक्की ने कहा कि यह बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है और मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं।

विक्की ओस्तवाल ने कहा, "आरसीबी के लिए मेरा पहला सीजन है। इससे पहले, मैं तीन साल तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ था। मैंने आरसीबी के बारे में बहुत सुना था कि यह एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। उन्होंने पिछले साल ट्रॉफी जीती थी। टीम का माहौल अच्छा है। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे पास विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं यहां आकर बहुत खुश और उत्साहित हूं।"

विराट से मुलाकात के बारे में विक्की ने कहा, "मेरे लिए, उन्हें पहली बार देखना अजीब था। पहली मीटिंग में मुझमें उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। जैसे-जैसे हम साथ में प्रैक्टिस करते गए, मैंने उनसे अपनी गेंदबाजी के बारे में बहुत बात की। मैंने यह समझने की कोशिश की कि टी20 में गेंदबाजी करते समय मुझे कैसी सोच रखनी चाहिए। वह गेंदबाजों को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं। एक गेंदबाज बल्लेबाज को काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। वह इस बारे में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं।"

विक्की ने कहा, "जब भी मैं उन्हें गेंदबाजी करता हूं, तो मैं अपनी गेंदबाजी खत्म होने के बाद उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो, फिर वह मुझे बताते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ और आप क्या बेहतर कर सकते थे और आपने क्या अच्छा किया। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है।"

23 साल के गेंदबाज ने कहा, "यहां वेंकटेश एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वह मुझसे बहुत सीनियर है, लेकिन वह बहुत फ्रेंडली और बहुत ओपन है। उन्हें मेरे साथ मस्ती करना पसंद है और हम अच्छी तरह बातें करते हैं। हम कभी-कभी साथ में टेबल टेनिस भी खेलते हैं। वह सीनियर है, इसलिए शुरुआती दिनों में मैं उनसे बात करने में थोड़ा झिझक रहा था। लेकिन जब मैंने उन्हें जाना कि वह कितना अच्छा आदमी है, तो मैं उसके साथ घुल-मिल गया और फिर हम घूमने-फिरने लगे।"

विक्की महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा था कि उन्होंने इस साल पूरे सीजन में मेरा साथ दिया। इस साल तीनों फॉर्मेट के हर मैच में खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और एक खिलाड़ी के तौर पर आप अपनी एसोसिएशन से ऐसी ही उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैंने अपनी टीम के लिए अच्छा किया। मैंने रेड बॉल में कुछ फाइफर लिए और अपनी व्हाइट बॉल से बहुत सटीक रहा। टी20 और वन-डे में किफायती था। रेड बॉल में, मैंने कुछ फाइफर भी लिए और महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से एक था। यह मेरे लिए एक अच्छा सीजन था।"

ओस्तवाल ने कहा, "गेंदबाजी ऑल-राउंडर मेरा सबसे अच्छा वर्जन है। मैं एक फ्रंट-लाइन गेंदबाज हूं, और हां, पिछले कुछ सालों में मैंने एक बल्लेबाज के तौर पर खुद को काफी बेहतर किया है। मैं इस साल महाराष्ट्र के लिए अंडर-23 और सीनियर्स में भी रन बना रहा हूं। लेकिन मैं एक गेंदबाजी ऑल-राउंडर हूं।"

विक्की ने कहा, "अंडर-23 का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल था क्योंकि मेरे अंडर-19 विश्व कप के बाद, मैंने सीनियर टीम में अपनी पहचान बनाने के लिए लगभग एक साल तक संघर्ष किया। पिछले सीजन में जब मैंने अंडर-23 खेला, तो मेरा पूरा मोटो अंडर-23 सेटअप पर हावी होना और इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनना था। जब से मैंने गेम्स खेलना शुरू किया था, तब से मैंने इसके बारे में सोचा था।"

उन्होंने कहा, "मैं बहुत शुक्रगुजार और खुश था कि मैं विकेट ले सका और इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। साथ ही, मैंने 100 और 250 रन बनाए और लगभग 400 रन बनाए। इसलिए, इसीलिए मुझे सीके नायडू ट्रॉफी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी मिला। इसी वजह से मुझे इस साल महाराष्ट्र रणजी टीम में मौका मिला। यह शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक था। जैसे, इंडिया के लिए खेलना, विश्व कप जीतना, एशिया कप जीतना, एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज होना - इससे मुझे ब्रेकथ्रू मिला और शायद इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने मुझे अपनी आईपीएल टीम में भी चुना।"

विक्की ने कहा, "मैंने इस बारे में बहुत बात की है और हर कोई कहता है कि हर किसी की अपनी किस्मत होती है। आप बस कड़ी मेहनत करते रहें और एक न एक दिन, आपको मौका मिलेगा, और जब आपको मौका मिले, तो आप बस उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। इसलिए, मैं चीजों में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं बस कड़ी मेहनत करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरा समय आएगा, और जब भी आएगा, मैं उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लूंगा।"

टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के फैसले पर विक्की ने कहा, "ऊपर बल्लेबाजी करने जाना मेरी निजी पसंद नहीं थी। यह टीम संतुलन की वजह से था—मेरे कोच कहते थे, ‘हमें ऊपर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पारी को संभाल सके और एक स्थिर शुरुआत दे सके।' सबने बात की और मैंने कहा, 'सर, मैं खुद आगे बढ़ सकता हूं और अपनी टीम के लिए काम कर सकता हूं। अगर टीम को मुझसे ऐसा करने की जरूरत होगी, तो मुझे खुशी होगी।'

विक्की ने कहा कि अंडर-23 में ओपनिंग करते हुए उन्होंने शतक बनाया था।

क्रुणाल पांड्या के बारे में विक्की ने कहा, "वह बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह 10 साल से ज्यादा समय से खेल रहे हैं। मुंबई और आरसाबी के साथ खिताब जीत चुके हैं। वह जानते हैं कि आईपीएल जीतने, टूर्नामेंट जीतने और गेम जीतने के लिए आपको कैसा प्रदर्शन करना होता है और आप मुश्किल हालात में टीम के लिए कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में चमकते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी आपकी टीम के लिए यही कर सकता है या टीम आपमें यही देखती है। मैं उनसे यही सीखना चाहता हूं और वह दबाव में इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं। मुश्किल हालात में वह हमेशा टीम के लिए खड़े होते हैं। यही उनसे सीखने लायक है।"

आखिर में विक्की ने कहा कि इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना मेरे लिए आशीर्वाद है। टीम बेहतरीन खिलाड़ियों और कोचों से घिरी हुई है। मैं हमेशा सभी के साथ क्रिकेट के बारे में अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूं। अपने गेम, फिटनेस, स्किल और मानसिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के गुर सीखता हूं। हमारा लक्ष्य एक बार फिर आरसीबी को चैंपियन बनाना है।

--आईएएनएस

पीएके