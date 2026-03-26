आरसीबी बनाम एसआरएच: सर्वाधिक विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आइए आपको उन 3 गेंदबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट निकाले हैं।

भुवनेश्वर कुमार: आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम दर्ज है। भुवनेश्वर ने 20 पारियों में एसआरएच के 19 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। इस दौरान उनका इकोनॉमी 8.47 का रहा है। भुवनेश्वर ने आईपीएल 2025 में आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया था।

भुवी लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा भी रहे थे। भुवनेश्वर साल 2016 में चैंपियन बनी एसआरएच टीम का हिस्सा भी रहे थे। भुवनेश्वर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। भुवनेश्वर इस लीग में 198 विकेट चटका चुके हैं।

युजवेंद्र चहल: भले ही युजवेंद्र चहल अब आरसीबी की टीम का हिस्सा ना हों, लेकिन सनराजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस टीम की तरफ से खेलते हुए उनका प्रदर्शन हमेशा ही कमाल का रहा। चहल ने आरसीबी की जर्सी में खेले 16 मुकाबलों में हैदराबाद के 17 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। इस दौरान चहल का इकोनॉमी 7.55 का रहा।

चहल आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं। चहल आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। वह इस लीग में खेले 174 मुकाबलों में 221 विकेट निकाल चुके हैं। चहल इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेटों का आंकड़ा पार किया है।

टी नटराजन: आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टी नटराजन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। नटराजन ने 8 मुकाबलों में कुल 12 विकेट निकाले हैं। नटराजन ने 7.74 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं। हालांकि, वह पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। आईपीएल 2026 में भी नटराजन दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

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