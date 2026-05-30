आरआर बनाम जीटी: शुभमन गिल ने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने पहले कप्तान

न्यू चंडीगढ़, 30 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (जीटी) ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 7 विकेट से हराया। जीटी की इस जीत के नायक कप्तान शुभमन गिल रहे। गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान गिल ने वह कारनामा किया, जो आईपीएल के इतिहास में आजतक कोई भी कप्तान नहीं कर सका है।

शुभमन गिल ने 53 गेंदों की अपनी पारी में 104 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 15 चौके और 3 छक्के लगाए। गिल आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। आरआर से मिले 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीटी को गिल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर जबरदस्त शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में 167 रन जोड़े।

सुदर्शन ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और एक छक्के की मदद से 58 रनों की दमदार पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर ने 16 रनों का योगदान दिया, जबकि राहुल तेवतिया 9 गेंदों में 17 रन बनाकर नाबाद रहे। जीटी ने लक्ष्य को 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया।

इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 214 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। आरआर की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी खेली। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं, रवींद्र जडेजा ने 35 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए।

अंत के ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। गेंदबाजी में जीटी की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। जीटी ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। खिताबी मुकाबले में टीम का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

--आईएएनएस

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