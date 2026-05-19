आरआर बनाम एलएसजी: जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स

जयपुर, 18 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से होगा, जिसमें आरआर का मकसद जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में बने रहना होगा। यह मुकाबला मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा।

राजस्थान रॉयल्स दिल्ली में एक मुश्किल दौरे के बाद अपने घरेलू मैदान पर लौट रही है। यह टीम 12 में से 6 जीत और इतनी ही हार के बाद प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है। इस टीम को रविवार को एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। यह आरआर की लगातार तीसरी हार थी, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया है।

अब राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने और प्वाइंट्स टेबल में और नीचे खिसकने से बचने की कोशिश करेगी। रॉयल्स अब अपने घरेलू मैदान पर जल्द से जल्द वापसी करने और सीजन के इस निर्णायक मोड़ पर अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बेताब होंगे।

दूसरी तरफ, लखनऊ की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मैच में उतर रही है। इस जीत ने सीजन के इस अहम मोड़ पर उनकी बढ़ती लय को साबित कर दिया है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम के लिए यह मैच अपनी हालिया लय को बरकरार रखने और इस सीजन में राजस्थान के हाथों मिली पिछली हार का बदला लेने का एक शानदार मौका है।

जीत न केवल एलएसजी की लय को बनाए रखेगी, बल्कि प्वाइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स 12 में से 8 मैच गंवाकर 10वें स्थान पर है। भले ही यह टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारना चाहेगी।

राजस्थान रॉयल्स की टीम: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, डोनोवन फरेरा, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, दासुन शनाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, अमन राव पेराला, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन और क्वेना मफाका।

लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीत्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंगलिस, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्त्जे, नमन तिवारी, मयंक यादव और मोहसिन खान।

--आईएएनएस

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