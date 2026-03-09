'आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा', धोनी से मुलाकात के बाद गंभीर के जवाब ने फैंस का दिल जीता

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। अहमदाबाद में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बीच एक दिल को छू लेने वाली बातचीत ने फैंस का ध्यान खींच लिया।

वर्षों से, क्रिकेट फैंस धोनी और गंभीर के रिश्ते पर बात करते रहे हैं, खासकर श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में धोनी के आइकॉनिक मैच जिताने वाले छक्के के बारे में गंभीर के पिछले कमेंट्स के बाद से। हालांकि, भारत के नए वर्ल्ड टाइटल के बाद उनके हालिया सेलिब्रेशन में दोस्ताना बातचीत नजर आई।

धोनी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल देखा और खिताबी जीत के बाद टीम को बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और अब भारत के हेड कोच गंभीर को एक मजेदार मैसेज भेजा।

धोनी ने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "अहमदाबाद में इतिहास बना, टीम और सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी फैंस को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। कोच साहब, आप पर स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। स्माइल के साथ इंटेंसिटी एक किलर कॉम्बो है, बहुत अच्छा किया। एन्जॉय करो दोस्तों (बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है। चैंपियन बॉलर)।"

कोच के तौर पर अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले गौतम गंभीर ने भारत के पूर्व कप्तान के कमेंट पर गर्मजोशी से जवाब देते हुए लिखा, "और मुस्कुराने की क्या वजह है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।"

धोनी फाइनल मुकाबले के लिए स्टेडियम में मौजूद थे और यहां तक ​​कि रोहित शर्मा के साथ मैच के बाद के सेलिब्रेशन में शामिल हुए, भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी लेकर बाहर निकले।

इस जीत के साथ, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन लीडर्स के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए जिन्होंने देश को आईसीसी टाइटल दिलाया है। सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेट में सिर्फ कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर ने ही देश के लिए आईसीसी टाइटल जीता है।

--आईएएनएस

आरएसजी