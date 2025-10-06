'आपकी बैट स्पीड बहुत शानदार है', संगीतकार थमन को मिला सचिन तेंदुलकर से खास कॉम्प्लिमेंट

चेन्नई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। संगीत और क्रिकेट दो अलग-अलग दुनिया हैं, लेकिन जब इनका मेल होता है तो वो पल खास बन जाता है। भारत के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एस. थमन इन दिनों कुछ ऐसे ही खास पलों का अनुभव कर रहे हैं। थमन, जो न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी कमाल करते हैं, उस समय बेहद खुश हो गए जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की।

थमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खास पल को अपने फैंस के साथ साझा किया। थमन ने बताया कि वह हाल ही में डलास से दुबई तक की यात्रा के दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ सफर कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सचिन को अपने कुछ क्रिकेट मैचों के वीडियो क्लिप्स दिखाए, जिसमें वे बल्लेबाजी कर रहे थे।

थमन ने बताया कि सचिन ने उनकी बैटिंग देखकर कहा कि उनकी बैट स्पीड बहुत शानदार है।

अपने पोस्ट में थमन ने लिखा, ''क्रिकेट के भगवान, दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ यात्रा कर रहा हूं। डलास से दुबई तक का पूरा सफर काफी अच्छा रहा। उन्हें सीसीएल मैचों की अपनी बल्लेबाजी की क्लिप दिखाईं। मास्टर ने कहा कि आपकी बल्ले की गति काफी शानदार है। उफ्फ, अब सब ठीक है। जल्द ही उनके साथ काम कर सकता हूं।''

बता दें कि थमन सिर्फ एक शानदार म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन भी हैं। वह सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (सीसीएल) में 'तेलुगु वॉरियर्स' टीम के लिए खेलते हैं और उनकी बल्लेबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है। थमन की खासियत यह है कि वह अपनी म्यूजिक टीम और स्टूडियो के लोगों के साथ भी अकसर क्रिकेट खेलते रहते हैं, जिससे उनकी फिटनेस और खेल के प्रति लगाव साफ दिखाई देता है।

फिलहाल वह अपनी नई फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की सफलता का लुत्फ उठा रहे है, जिसमें अभिनेता पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में थमन के म्यूजिक को काफी सराहा गया है।

--आईएएनएस

