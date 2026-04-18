'आप उन्हें कभी रनों के लिए संघर्ष करते नहीं देखेंगे', पीयूष चावला ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी को सराहा

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के पूर्व स्पिनर पीयूष चावला ने शुभमन गिल की शांत और संयमित पारी को गुजरात टाइटंस (जीटी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच हुए आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले को निर्णायक मोड़ बताया। इसके साथ ही उन्होंने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर टीम के अंतिम ओवरों में मौके का फायदा न उठा पाने को भी मैच का टर्निंग पॉइंट करार दिया।

गिल की 86 रनों की शानदार पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केकेआर के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। केकेआर से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने जीटी को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया। 50 गेंदों का सामना करते हुए गिल ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए। गिल ने साई सुदर्शन (22 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े, जबकि जोस बटलर (25 रन) और वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी अहम साझेदारी निभाई।

पीयूष चावला ने 'जियोस्टार' से गिल की तारीफ करते हुए कहा, "हम सभी जानते हैं कि शुभमन गिल क्या कर सकते हैं। जब वह अपनी लय में होते हैं, तो उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बहुत सुखद अनुभव होता है। अपनी इस 86 रनों की पारी में गिल ने केवल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केवल सामान्य क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर ही वह केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दें। उन्होंने गेंद की मेरिट (गुणवत्ता) के अनुसार खेला और शायद ही कोई जोखिम उठाया। उन्होंने बस यह पक्का किया कि जो भी गेंद उनके पसंदीदा क्षेत्र में आए वह बाउंड्री के पार चली जाए। यही उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती है। वह तकनीकी रूप से इतने अच्छे हैं कि आप उन्हें कभी भी रनों के लिए संघर्ष करते हुए नहीं देखेंगे।"

गिल की पारी ने यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्य का पीछा करते समय जीटी ज्यादातर समय बढ़त बनाए रखे। हालांकि, केकेआर के गेंदबाजों ने मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचा, लेकिन शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने सूझबूझ से खेलते हुए जीटी को इस सीजन की तीसरी जीत दिलाई। चावला का मानना है कि केकेआर ने मैच को पहले ही हाथ से फिसलने दिया, जबकि कैमरून ग्रीन ने उनके लिए एक मजबूत मंच तैयार किया था।

"14 ओवरों के अंत में 139 रन बनाने के बाद, केकेआर ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 200 रनों का आंकड़ा पार कर लेंगे, जिसका श्रेय कैमरून ग्रीन की शानदार बल्लेबाजी को जाता है। पावरप्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद, जिस तरह से उन्होंने बीच के ओवरों में वापसी की, वह देखने लायक था। आईपीएल 2026 की शुरुआत से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि बीच का चरण (मिडिल फेज) केकेआर के लिए एक समस्या रहा है। हालांकि, अहमदाबाद में उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और बहुत ही खूबसूरती से बल्लेबाजी की, लेकिन जब अंतिम ओवरों में गेंदबाजों की धुनाई करने की बारी आई, तो केकेआर के बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई और लगातार अपने विकेट गंवाते रहे। ऐसा नहीं था कि जीटी के गेंदबाजों की किसी जादुई गेंद पर उनके बल्लेबाज आउट हुए। यह तो खराब शॉट सिलेक्शन का नतीजा था।"

--आईएएनएस

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