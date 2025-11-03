खेल

'आप पर गर्व है, आपकी सफलता करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी', प्रधानमंत्री मोदी ने दी महिला क्रिकेट टीम को बधाई

Nov 03, 2025

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी विश्व कप की जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी महिला टीम पर गर्व है। यह सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी।

नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है।"

उन्होंने कहा, "यह भारत का पहला महिला विश्व कप है। मैं महिला क्रिकेट टीम को बधाई देता हूं। हमें टीम पर गर्व है। आपकी यह सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी।"

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी।

'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भावी चैंपियनों को खेलों को पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करेगी।"

बता दें कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच था। टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले को भारत ने 52 रन से जीता और पहली बार महिला विश्व कप अपने नाम किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान इसरो की ओर से रविवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा, "भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना परचम लहराया। देश के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलता पूर्वक लॉन्च किया। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इसरो को बधाई देता हूं।"

