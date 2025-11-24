खेल

'आप कद के साथ हौसलों में भी ऊंचे रहे', अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर भावुक हुए शिखर धवन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 24, 2025, 04:46 PM

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड के 'ही-मैन' लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर खेल जगत ने शोक जताया है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आप सिर्फ कद में ही नहीं, बल्कि आपका हौसला भी हमेशा ऊंचा रहा। धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है। ओम शांति।"

वहीं, ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, "भावपूर्व श्रद्धांजलि धर्मेंद्र जी।"

बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र को कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था।

धर्मेंद्र कुछ दिनों पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिन उनका अस्पताल में इलाज चला, जिसके बाद उन्हें घर लाया गया था, जहां उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इस बीच उनके परिवार के सदस्य देखभाल में जुटे रहे।

धर्मेंद्र के करीबी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और फैंस लगातार धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट ले रहे थे। इस बीच शाहरुख खान, गोविंदा, सलमान खान जैसी कई मशहूर हस्तियां अस्पताल और उनके घर पर हालचाल जानने पहुची थीं। धर्मेंद्र के निधन की खबर ने न सिर्फ फिल्म जगत, बल्कि खेल जगत को भी स्तब्ध कर दिया है।

8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र को किशोरावस्था में पहलवानी का शौक था, लेकिन 1958 में हुए फिल्मफेयर के न्यू टैलेंट हंट के एक विज्ञापन ने उन्हें फिल्मी सफर शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

धर्मेंद्र ने साल 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के साथ अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'शोला और 'शबनम' (1961), 'अनपढ़' (1962) और 'बंदिनी' (1963) में अपने शानदार अभियन से फैंस की वाहवाही बटोरी।

'शोले', 'यादों की बारात', 'सीता और गीता', 'प्यार ही प्यार', 'खामोशी' और 'अनुपमा' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को साल 2012 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' से नवाजा गया।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...