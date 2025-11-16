खेल

'आप हमेशा आरसीबी से जुड़े रहेंगे', लियाम लिविंगस्टोन के नाम आरसीबी का विदाई नोट

Nov 16, 2025, 03:23 PM


नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी से पहले लियाम लिविंगस्टोन को टीम से रिलीज कर दिया। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने इंग्लिश खिलाड़ी के नाम एक विदाई नोट लिखा।

बेंगलुरु स्थित फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, "जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने आगे बढ़कर टीम के लिए अहम योगदान दिया और हमारे सबसे सुनहरे अध्याय पर अपनी छाप छोड़ी। लियाम, आपने इसे पूरी भावना के साथ जिया। हमें वह बेहद पसंद आया! हर चीज के लिए धन्यवाद। आप हमेशा दिल से आरसीबी से जुड़े रहेंगे।"

पिछले साल, आरसीबी ने मेगा नीलामी के दौरान लिविंगस्टोन को 8.75 करोड़ रुपये में साइन किया था। इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में 10 मुकाबले खेलते हुए सिर्फ 112 रन बनाए थे।

ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन आरसीबी की ओर से रिलीज किए गए 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके अलावा, साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को भी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया था।

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा, जहां 10 टीमें बोली लगाने के लिए आपस में भिड़ेंगी।

आरसीबी ने 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 6 विदेशी हैं। इस टीम के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये शेष हैं। ऑक्शन के दौरान टीम के 8 स्लॉट खाली होंगे, जिसमें अधिक से अधिक 2 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था। विराट कोहली आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी के लिए शीर्ष स्कोरर थे। कोहली ने 15 पारियों में 54.75 की औसत के साथ 657 रन बनाए।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा।

रिलीज किए गए खिलाड़ी: लियाम लिविंगस्टोन, स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजारबानी और मोहित राठी।

--आईएएनएस

आरएसजी

