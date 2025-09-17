'आने वाला साल खुशियों से भरपूर हो', तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट साझा की है।

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल भरपूर स्वास्थ्य, खुशियों और भारत को आगे ले जाने की शक्ति से भरा हो।"

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने इस मौके पर लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही अपनी दूरदर्शिता और समर्पण के साथ देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जाते रहें।"

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं।"

39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आप स्वस्थ रहें और एक मजबूत भारत के अपने दृष्टिकोण से हम सभी को प्रेरित करते रहें।"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके स्वास्थ्य और शक्ति की कामना करती हूं, क्योंकि आप दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के साथ भारत का नेतृत्व करते रहेंगे।"

इशांत शर्मा ने प्रधानमंत्री की कुशलता की कामना करते हुए लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मजबूत भारत के निर्माण में आपके नेतृत्व और समर्पण के लिए धन्यवाद। आपकी निरंतर सफलता और खुशहाली की कामना करता हूं।"

भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने लिखा, "हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने नेतृत्व और समर्पण से देश को प्रेरित करते रहें। आपके स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं।"

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने लिखा, "नरेंद्र मोदी सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अपार ऊर्जा प्रदान करें।"

यूसुफ पठान ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

लंदन ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने लिखा, "देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकास पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयां। भगवान श्री राम आपको सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रखें।"

--आईएएनएस

आरएसजी