आखिर क्यों जुवेंटस ने हेड कोच इगोर ट्यूडर को किया बर्खास्त?

Oct 27, 2025, 04:48 PM

ट्यूरिन, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद जुवेंटस ने हेड कोच इगोर ट्यूडर से नाता तोड़ लिया है। सीरी ए क्लब ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

इतालवी क्लब ने बयान में कहा, "जुवेंटस एफसी ने इगोर ट्यूडर को मेंस फर्स्ट टीम के हेड कोच के पद से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उनकी स्टाफ टीम में शामिल इवान जावोरसिक, टोमिस्लाव रोगिक और रिकार्डो राग्नाची को भी पद से मुक्त कर दिया है। क्लब पिछले कुछ महीनों में इगोर ट्यूडर और उनके पूरे स्टाफ को उनके पेशेवर रवैये और समर्पण के लिए धन्यवाद देने के साथ उनके पेशेवर करियर के लिए शुभकामनाएं देता है।"

क्लब ने मास्सिमो ब्रांबिला को पुरुषों की फर्स्ट टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह बुधवार शाम उडिनेज के खिलाफ मैच में साइडलाइन से टीम का जिम्मा संभालेंगे।

रविवार को लाजियो के खिलाफ मिली हार सभी प्रतियोगिताओं में टीम की लगातार तीसरी शिकस्त रही।

क्रोएशियाई मैनेजर ट्यूडर ने मार्च में थियागो मोट्टा की जगह जुवेंटस का जिम्मा संभाला था। वह 2006-07 सीजन में डिडिएर डेसचैम्प्स के बाद क्लब के पहले विदेशी कोच थे, लेकिन हालिया खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया है।

ट्यूडर ने पिछले सीजन में जुवेंटस को सीरी ए में चौथे स्थान पर पहुंचाया, जिससे टीम ने चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई किया। हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा।

लीग के शुरुआती तीन मुकाबले जीतने के बाद जुवेंटस ने सभी प्रतियोगिताओं में लगातार पांच ड्रॉ खेले। इसके बाद टीम को कोमो, रियल मैड्रिड और लाजियो के खिलाफ 3 हार झेलनी पड़ी।

जुवेंटस वर्तमान में सीरी ए में तीन जीत और इतने ही ड्रॉ के साथ 8वें स्थान पर है। अपने पहले तीन मैचों में 1 हार और 2 ड्रॉ के बाद जुवेंटस चैंपियंस लीग ग्रुप चरण की तालिका में 25वें स्थान पर है।

