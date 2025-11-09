आकाश चौधरी ने रचा इतिहास, प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, लगातार 8 छक्के लगाए

सूरत, 9 नवंबर (आईएएनएस)। मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में रविवार को आकाश ने इतिहास रचा। 25 साल के इस बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया।

आकाश ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है। आकाश ने अपनी पारी में अरुणाचल के गेंदबाज लिमार डाबी को एक ही ओवर में 6 लगातार छक्के लगाए। अपनी अगली दो गेंदों पर भी आकाश ने छक्का लगाया। इस तरह लगातार 8 छक्के लगाकर आकाश ने 11 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की। आकाश आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के आकाश चौधरी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री और वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स लगा चुके हैं।

आकाश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के वायने व्हाइट का रिकॉर्ड तोड़ा। व्हाइट ने 2012 में 12 गेंद पर अर्धशतक लगाया था। क्लाइव इनमान ने 1965 में 13 गेंद पर अर्धशतक लगाया था।

मैच की बात करें तो मेघालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 628 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। अर्पित भाटेवारा ने 207 रन बनाए। राहुल दलाल ने 144 और किशन लिंगदोह ने 119 रन की पारी खेली। अजय दुहन ने 53 रन बनाए।

अरुणाचल प्रदेश की टीम बड़े स्कोर के दबाव में सिर्फ 73 रन पर सिमट गई। लिचा जॉन ने 13, अमित यादव ने 16, अनुराग यादव ने 15 और बिक्की कुमार ने 11 रन बनाए। शेष बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सके।

आर्यन बोरा ने 4, आरोन नॉनग्रुम और दिपू संगमा ने 2-2, और आकाश चौधरी और स्वास्तिक छेत्री ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके