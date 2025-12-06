खेल

आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर : एम15 ग्वालियर के सेमीफाइनल में पहुंचे दिग्विजय प्रताप सिंह

Dec 06, 2025, 04:02 AM

ग्वालियर, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिग्विजय प्रताप सिंह ने कजाकिस्तान के चौथे सीड ग्रिगोरी लोमाकिन को सीधे सेटों में शिकस्त देकर आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर एम15 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्वालियर चंबल टेनिस एसोसिएशन कोर्ट में राउंडग्लास टेनिस एकेडमी के एथलीट दिग्विजय सिंह ने ग्रिगोरी को 7-6, 6-2 से मात दी।

अब दिग्विजय सिंह का अगला मुकाबला टॉप सीड आर्यन शाह से होगा, जिन्होंने अभिनव संजीव शनमुगम को 6-3, 6-4 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की है।

राउंडग्लास के एक अन्य एथलीट, नितिन कुमार सिन्हा को क्वार्टर फाइनल में मान केशरवानी के हाथों 4-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। केशरवानी अपने अगले मुकाबले में रोहन मेहरा का सामना करेंगे, जिन्होंने राघव जयसिंघानी को तीन सेटों में 6-7, 6-1, 6-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।

डबल्स कैटेगरी में, भारत के इशाक इकबाल और कजाकिस्तान के ग्रिगोरी लोमाकिन की टॉप सीडेड जोड़ी ने चौथी सीडेड आर्यन लक्ष्मणन और मनीष सुरेशकुमार को 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका सामना आर्यन शाह और अथर्व शर्मा की दूसरी सीडेड जोड़ी से होगा, जिन्होंने आदित्य बालसेकर और मान केशरवानी को 6-3, 6-4 से हराया है।

टॉप सीड आर्यन शाह ने ऑस्ट्रेलिया के एड्रियन आर्कन के खिलाफ 6-2, 6-4 से जीत हासिल करते हुए अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही रोहन मेहरा ने भी दूसरे राउंड के मुकाबले में राउंडग्लास के हितेश चौहान को 6-4, 6-2 से हराया।

अन्य मुकाबलों में राघव जयसिंघानी ने दिमित्री बेसोनोव पर 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। वहीं, मान केशरवानी ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद राउंडग्लास के अर्जुन राठी को 3-6, 6-4, 6-2 से हराकर शानदार वापसी की, जबकि कजाकिस्तान के ग्रिगोरी लोमाकिन ने सार्थक सुदेन पर 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की। ​​

राउंडग्लास टेनिस एकेडमी के 10 एथलीट्स ने 15,000 डॉलर के टूर्नामेंट के लिए एंट्री सुनिश्चित की थी। हितेश चौहान, दिग्विजय प्रताप सिंह और नितिन कुमार सिन्हा मेन ड्रॉ में खेले, जबकि अर्जुन राठी, शंकर हेइसनम, विवान बिदासरिया, आश्रव्य मेहरा, आदित्य मोर, तनुश घिल्डियाल और काहीर वारिक टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाइंग के जरिए मेन ड्रॉ में आए।

--आईएएनएस

आरएसजी

