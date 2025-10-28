आईसीयू से बाहर आए श्रेयस अय्यर, जानिए कैसी है स्थिति?

सिडनी, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से बाहर आ गए हैं। अब उनकी हालत स्थिर है। उम्मीद की जा रही है कि अय्यर अगले हफ्ते तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया है कि टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर के संपर्क में है। फिलहाल उनकी रिकवरी पर लगातार नजर रख रखी जा रही है।

श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे। हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला। अय्यर ने गेंद लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ लगानी शुरू की। आखिरकार, अय्यर गेंद कैच करने में कामयाब रहे, लेकिन इस दौरान जमीन पर गिर पड़े।

अय्यर की बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट आई, जिसके बाद वह दर्द से तड़पते दिखे। इसके बाद अय्यर मैदान से बाहर लौटे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

शुरुआत में इसे पसलियों की चोट माना जा रहा था, लेकिन यह अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर निकली, जिसके कारण अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अब उनमें सुधार के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, परिवार जल्द ही उनका हालचाल जानने ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकता है।

इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अय्यर के चोटिल होने की पुष्टि करते हुए कहा था, "स्कैन से पता चला है कि उनकी प्लीहा में चोट लगी है। उनका इलाज जारी है। अय्यर की हालत स्थिर है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे, ताकि उनकी दैनिक प्रगति का आकलन किया जा सके।"

श्रेयस अय्यर ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 11 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद एडिलेड में 61 रन बनाए। हालांकि, सिडनी में खेले गए तीसरे मुकाबले में अय्यर बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे।

--आईएएनएस

आरएसजी