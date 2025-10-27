खेल

आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक बयान जारी (लीड 1)

Oct 27, 2025, 04:48 PM

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट के बाद अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा है। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी है।

बीसीसीआई सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।"

बयान में कहा गया, "स्कैन से उनकी स्प्लीन में लैसरेशन इंजरी का पता चला है। अय्यर का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करेंगे।"

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 वर्षीय खिलाड़ी को इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण के फैसले का खतरा था। ऐसे में अय्यर को 2-7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है।

वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर के दौरान चोटिल हुए थे। अय्यर इस ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लपकने की कोशिश में जमीन पर गिर पड़े थे। हालांकि, उन्होंने कैच को छूटने नहीं दिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को यह सफलता भारी पड़ गई।

एक ओर एलेक्स कैरी पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ जमीन पर पड़े श्रेयस अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे। इसके बाद उन्हें फिजियो के साथ मैदान से बाहर लौटना पड़ा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रेसिंग रूम में अय्यर को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट आने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला है।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज का अंतिम मैच 9 विकेट से अपने नाम किया। टीम इंडिया सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले गंवा चुकी थी। इसके बाद मेहमान टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी थी।

