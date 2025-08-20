खेल

आईसीसी वनडे रैंकिंग : टॉप-10 में 9 स्पिनर, जानें कौन है अकेला तेज गेंदबाज?

Aug 20, 2025, 02:19 PM

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को वनडे गेंदबाजों की नई रैंकिंग जारी की। शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में 9 स्पिनर हैं। शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में एकमात्र तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हैं।

मौजूदा समय में दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड का नाम लिया जाता है। लेकिन, बुधवार को जारी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज के रूप में सिर्फ मैट हेनरी हैं। हेनरी 622 अंकों के साथ सातवें स्थान पर हैं।

वनडे की शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में सिर्फ एक तेज गेंदबाज के होने का सबसे बड़ा कारण वनडे क्रिकेट की संख्या में लगातार कमी होना है। मौजूदा दौर में वनडे क्रिकेट की तुलना में टेस्ट और टी20 को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बुधवार को जारी शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची पर नजर डालें तो दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज दो स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।

श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा और भारत के कुलदीप यादव को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। तीक्ष्णा दूसरे जबकि कुलदीप तीसरे स्थान पर चले गए हैं।

नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज चौथे, अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी सातवें, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा आठवें, भारत के रवींद्र जडेजा नौवें और ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा दसवें स्थान पर हैं।

टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के संन्यास के बाद मैट हेनरी न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी का प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। वह लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। हाल में जिम्बाब्वे में आयोजित त्रिकोणीय टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में हेनरी ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाया था।

33 साल के हेनरी ने 32 टेस्ट में 136, 91 वनडे में 165 और 25 टी20 में 37 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

