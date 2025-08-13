आईसीसी वनडे रैंकिंग : रोहित शर्मा का जलवा, बाबर आजम को पछाड़ दूसरे स्थान पर पहुंचे

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा बढ़ती उम्र के साथ बेहतर होते गए हैं। कप्तानी हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों किरदारों में रोहित ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आईसीसी की हालिया वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर चले गए हैं।

आईसीसी ने बुधवार को वनडे रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में रोहित शर्मा एक स्थान ऊपर बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर चले गए हैं। रोहित ने बाबर आजम को हटाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में बाबर आजम फ्लॉप रहे। इस वजह से उन्हें आईसीसी रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। शीर्ष दस बल्लेबाजों में बाबर आजम तीसरे नंबर पर चले गए हैं।

784 अंक के साथ शुभमन गिल पहले स्थान पर जमे हुए हैं। गिल और रोहित के रेटिंग अंकों के बीच 28 अंक का अंतर है।

विराट कोहली चौथे, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पांचवें, श्रीलंका के चरिथ असालंका छठे, आयरलैंड के हैरी टेक्टर सातवें, भारत के श्रेयस अय्यर आठवें, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान नौवें और श्रीलंका के कुसाल मेंडिस दसवें स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा के वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने पर उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने 'एक्स' पर पोस्ट किया। पोस्ट की गई तस्वीर में रोहित शर्मा फोन लगाते हुए दिखते हैं। कैप्शन में लिखा है, "हां, हैलो, हिटमैन के लिए 2 नंबर डायल करें।"

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों ने अपना आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में मैदान पर दिख सकते हैं। सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होनी है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में आधुनिक समय के श्रेष्ठतम बल्लेबाज हैं। रोहित ने 273 मैचों में 32 शतक लगाते हुए 11,168 रन बनाए हैं। वहीं, विराट ने 302 मैचों में 51 शतक लगाते हुए 14,181 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस