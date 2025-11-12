आईसीसी वनडे रैंकिंग : करियर की सर्वोच्च रैंकिंग पर पहुंचे सलमान आगा-अबरार अहमद

दुबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान आगा और स्पिनर अबरार अहमद आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों ने इस हफ्ते साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ घेरलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था।

सलमान आगा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 62, 69 और 5* रन की पारी खेलने के बाद श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 105 रन बनाए थे।

आगा बल्लेबाजी रैंकिंग में 14 पायदान चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह अब इस फॉर्मेट में बाबर आजम के बाद दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। बाबर फिलहाल सातवें पायदान पर मौजूद हैं।

श्रीलंका के चरिथ असलांका एक पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा, साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर, पाकिस्तान के सैम अयूब 18 स्थान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर और साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीत्जके आठ स्थान ऊपर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

दूसरी ओर, गेंदबाजों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबरार अहमद ने सीरीज के पहले मैच में 53 रन देकर 3 विकेट लिए। तीसरे मुकाबले में उन्होंने 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वह श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेलने के बावजूद 17 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

उनके अलावा, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर और असीथा फर्नांडो छह स्थान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने तीन स्थान स्थान की छलांग लगाई है। वह 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि नेपाल के संदीप लामिछाने भी तीन स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गए।

पुरुषों के टी20 फॉर्मेट की रैंकिंग को देखें, तो भारत के शुभमन गिल बल्लेबाजों की लिस्ट में आठ स्थान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा, न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन 18 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर, जबकि वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल चार स्थान की छलांग लगाकर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के जैकब डफी छह स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर और मिचेल सैंटनर पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी