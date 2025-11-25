खेल

आईसीसी टी20 रैंकिंग : स्कॉटलैंड समेत इस देश की महिला खिलाड़ियों ने लगाई लंबी छलांग

Nov 25, 2025, 04:41 PM

दुबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद स्कॉटलैंड और थाईलैंड की कई महिला खिलाड़ियों ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में बढ़त हासिल की है।

स्कॉटलैंड की 20 वर्षीय ऑलराउंडर डार्सी कार्टर टूर्नामेंट की शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने यूएई, तंजानिया और युगांडा के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 में कार्टर तीन बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं। दाएं हाथ की यह खिलाड़ी महिला टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में 35 पायदान ऊपर चढ़कर 36वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

ऑस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की बल्लेबाज बेथ मूनी इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं, जबकि वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज दूसरे स्थान पर हैं। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस सूची में तीसरे पायदान पर हैं। शेफाली वर्मा नौवें पायदान पर मौजूद हैं।

बल्लेबाजों की इस सूची में पापुआ न्यू गिनी की अनुभवी पौके सियाका 15 पायदान ऊपर चढ़कर 65वें स्थान पर आई गई हैं, जबकि नीदरलैंड की दाएं हाथ की बल्लेबाज स्टेरे कालिस ने 8 स्थान ऊपर चढ़कर 70वां स्थान अपने नाम कर लिया है।

टी20 फॉर्मेट में महिला ऑलराउंडर खिलाडियों की लिस्ट को देखें, तो वेस्टइंडीज की स्टार हेली मैथ्यूज ने शीर्ष पायदान बरकरार रखा है, जबकि कार्टर 26 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इनके अलावा, सियाका ने 28 पायदान की छलांग लगाई है। वह अब 36वें स्थान पर हैं।

महिला टी20 गेंदबाजों की सूची देखें, तो ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड शीर्ष पर हैं। इनके अलावा, इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी इवेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली कुछ गेंदबाजों ने भी रैंकिंग में सुधार किया है।

थाईलैंड की स्पिनर थिपाचा पुथावोंग 6 पायदान ऊपर 34वें स्थान पर पहुंच गई हैं। सुलेपोर्न लाओमी 13 पायदान ऊपर 47वें पायदान पर, जबकि सुनीदा चतुरोंगरटाना 14 पायदान ऊपर चढ़कर 69वें स्थान पर पहुंच गई हैं। स्कॉटलैंड की ओलिविया बेल को नौ स्थान का फायदा पहुंचा है। वह अब 46वें स्थान पर हैं, जबकि अबताहा मकसूद नौ पायदान ऊपर 55वें पायदान पर पहुंच गई हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

