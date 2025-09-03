खेल

आईसीसी रैंकिंग : वनडे फॉर्मेट में नंबर-1 ऑलराउंडर बने सिकंदर रजा

Sep 03, 2025, 04:04 PM

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की फेहरिस्त में शीर्ष स्थान अपने नाम कर चुके हैं।

सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 87 गेंदो का सामना करते हुए 92 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया था।

दूसरे वनडे मुकाबले में रजा ने 55 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 59 रन बनाए थे। इस पारी में सिकंदर रजा ने एक छक्का और पांच चौके लगाए।

सिकंदर रजा वनडे ऑलराउंडर्स की सूची में दो पायदान ऊपर आ गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी एक-एक पायदान नीचे फिसल गए।

39 वर्षीय खिलाड़ी लगातार अर्धशतकों की बदौलत वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भी नौ पायदान चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गया है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है।

सीरीज के दो वनडे मुकाबलों में 76 और 122 रन की पारी खेलने वाले पथुम निसांका बल्लेबाजों की लिस्ट में सात पायदान की छलांग के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जनिथ लियानागे वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 29वें स्थान पर आ गए। लियानागे ने 13 पायदान की शानदार छलांग लगाई है।

गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो छह स्थान चढ़कर 31वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं, दिलशान मदुशंका आठ स्थान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा एक पायदान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इनके अलावा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को छह स्थान का फायदा मिला है। आर्चर अब 19वें पायदान पर हैं।

वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजों की सूची में भारत के स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल शीर्ष पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे, जबकि श्रेयस अय्यर आठवें स्थान पर हैं।

