आईसीसी रैंकिंग : टी20 गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचे वरुण चक्रवर्ती

दुबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पछाड़कर भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी की ताजा टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

वरुण चक्रवर्ती ने तीन पायदान की छलांग लगाते हुए अपने करियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। चक्रवर्ती से पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान अपने नाम कर चुके हैं।

34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ महज 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 24 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया।

भारतीय गेंदबाज अब टेस्ट और टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। जसप्रीत बुमराह लाल गेंद के फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज के रूप में मौजूद हैं।

मौजूदा एशिया कप में भारत के स्पिन आक्रमण की अगुवाई कर रहे कुलदीप यादव 16 पायदान की छलांग लगाकर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुलदीप यादव ने यूएई के खिलाफ 4, जबकि पाकिस्तान के विरुद्ध तीन विकेट हासिल किए थे।

ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा एक पायदान की छलांग के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि श्रीलंका के नुवान तुषारा ने छह पायदान की छलांग लगाकर छठा स्थान हासिल किया है।

इस लिस्ट में पाकिस्तान के सूफियान मुकीम चार पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि अबरार अहमद 11 पायदान ऊपर 16वें पायदान पर पहुंच गए। भारत के अक्षर पटेल ने एक स्थान की छलांग लगाते हुए 12वां स्थान अपने नाम कर लिया है।

बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें, तो अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने करियर की सर्वोच्च 884 रेटिंग हासिल की है। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट और जोस बटलर एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वह अब सातवें पायदान पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका ने उनकी जगह छठे स्थान पर कब्जा कर लिया है। डेवाल्ड ब्रेविस दो स्थान की छलांग लगाकर 11वें पायदान पर हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी