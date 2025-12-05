आईसीसी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर जुर्माना लगाया

दुबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। श्रीलंका के विरुद्ध त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले के दौरान आईसीसी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर जुर्माना लगाया गया है।

यह घटना पाकिस्तानी पारी के 19वें ओवर में हुई। फखर जमान ने मैदानी अंपायर के साथ एक फैसले को लेकर लंबी बहस की और आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।

आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए फखर जमान पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में 1 डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पाकिस्तानी बल्लेबाज को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के आर्टिकल 2.8 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है।

आईसीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "फखर जमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। यह उनकी 24 महीनों में पहली गलती थी। जमान ने गलती मानते हुए आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सजा को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।"

फखर जमान पर यह जुर्माना आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी रॉन किंग ने लगाया। उन पर आरोप मैदानी अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, थर्ड अंपायर राशिद रियाज और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने लगाए थे।

लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम सजा आधिकारिक फटकार और ज्यादा से ज्यादा सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और उसके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक या दो डिमेरिट प्वाइंट्स हो सकते हैं।

29 नवंबर को रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की तरफ से कामिल मिसारा ने सर्वाधिक 59 रन बनाए। विपक्षी टीम की तरफ से शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेट निकाले।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने 18.4 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। इस टीम के लिए बाबर आजम ने नाबाद 37 रन बनाए, जबकि सईम अयूब ने 36 रन की पारी खेली।

