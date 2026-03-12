आईसीसी ने 'एंटी-करप्शन कोड' के तहत जेवन सियरल्स और दो अधिकारियों को निलंबित किया

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट वेस्टइंडीज और आईसीसी के एंटी-करप्शन कोड (भ्रष्टाचार रोधी नीति) के तहत वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेवन सियरल्स, टाइटंस टीम के मालिक चितरंजन राठौड़ और टीम अधिकारी ग्रिफिथ पर सख्त कार्रवाई की है।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, "तीनों लोगों पर 'बिम10' टूर्नामेंट 2023/24 से जुड़े आरोप हैं, जो क्रिकेट वेस्टइंडीज एंटी-करप्शन कोड के दायरे में आता है। इसके अलावा, ग्रिफिथ पर अंतरराष्ट्रीय मैचों से जुड़ा एक आरोप है जो आईसीसी एंटी-करप्शन कोड के दायरे में आता है।"

आईसीसी ने कहा कि तीनों को तुरंत प्रभाव से क्रिकेट से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, गवर्निंग बॉडी ने आरोपों का जवाब देने के लिए 11 मार्च, 2026 से 14 दिन का समय दिया है।

राठौड़ पर क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के तहत तीन और सियरल्स पर चार चार्ज लगे हैं, जबकि टीम ग्रिफिथ पर चार चार्ज और आईसीसी कोड के तहत एक चार्ज लगा है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के आर्टिकल 2.1.1 का उल्लंघन – 2023/24 में 'बिम10' टूर्नामेंट के मैचों के नतीजे, कंडक्ट या किसी और पहलू को फिक्स करना, फिक्स करने की कोशिश करना या गलत तरीके से प्रभावित करना, या किसी, सहमति या कोशिश में शामिल होना।

क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के आर्टिकल 2.1.4 का उल्लंघन – क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के तहत जुर्म करने के लिए खिलाड़ियों को उकसाना, निर्देशित करना, बढ़ावा देना या सुविधा देना।

क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के आर्टिकल 2.4.4 का उल्लंघन – क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के तहत संभावित अपराधों के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गई उचित जांच में सहयोग न करना या सहयोग न करना।

सियरल्स और गिफिथ पर क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड के आर्टिकल 2.4.2 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है—क्रिकेट वेस्टइंडीज को ऐसे किसी भी अप्रोच या इनविटेशन की जानकारी न देना जो क्रिकेट वेस्टइंडीज कोड का उल्लंघन माना जाएगा।

इसके अलावा, ग्रिफिथ पर "आईसीसी कोड के आर्टिकल 2.4.7 के उल्लंघन – संभावित भ्रष्ट आचरण की एसीयू की जांच में रुकावट डालना, ऐसी जानकारी को छिपाना या उससे छेड़छाड़ करना जो जांच के लिए जरूरी हो सकती थी, या जो सबूत बन सकती थी या भ्रष्ट आचरण के सबूत की खोज का कारण बन सकती थी", का आरोप लगाया गया है।

सियरल्स वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम की तरफ से खेल चुके हैं। वह 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में भी खेले हैं।

--आईएएनएस

