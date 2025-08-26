आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ट्रॉफी दौरे ने इंदौर में उत्साह बढ़ाया

इंदौर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बीसीसीआई महिला विश्व कप 2025 का सह आयोजक है। विश्व कप ट्रॉफी टूर देश के प्रमुख शहरों में कराया जा रहा है। इसी सिलसिले में ट्रॉफी टूर इंदौर के प्रमुख स्थानों से गुजरा। इस दौरान क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह देखा गया।

इंदौर क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के लिए जाना जाता है। शहर में विश्व कप ट्रॉफी का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। ट्रॉफी को शहर के राजवाड़ा पैलेस, गांधी हॉल, केंद्रीय संग्रहालय, सिरपुर झील और पितृ पर्वत जैसे ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों पर ले जाया गया।

पांच दिवसीय दौरे में मुख्य आकर्षण इंदौर के स्कूलों का दौरा था। इसमें द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, निरंजना गर्ल्स स्कूल, एमराल्ड हाइट्स वर्ल्ड स्कूल, श्री सत्य साईं विद्या विहार, भवंस प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल और सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे।

छात्रों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने क्रिकेट-थीम वाले खेलों और क्विज में भाग लिया और विशेष आईसीसी मर्चेंडाइज और उपहार जीते।

भारत की अंडर-19 क्रिकेटर आयुषी शुक्ला डीपी वर्ल्ड के साथ भवंस प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल में ट्रॉफी टूर में शामिल हुईं। उन्होंने बतौर क्रिकेटर अपनी अब तक की यात्रा को युवा क्रिकेटरों के साथ साझा किया और उन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

टूर के आखिरी दिन ट्रॉफी इंदौर के होल्कर स्टेडियम पहुंची। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मानद सचिव संजीव राव, उपाध्यक्ष रमणीक सलूजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित पंडित, मानद संयुक्त सचिव सिद्धायनी पाटनी और मानद कोषाध्यक्ष पवन जैन शामिल थे, ने पूर्व क्रिकेटर संध्या अग्रवाल और चित्रा बाजपेयी के साथ मीडिया को संबोधित किया और इंदौर की क्रिकेट संस्कृति पर प्रकाश डाला।

इस दौरे का उद्देश्य हजारों प्रशंसकों को इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक प्रतियोगिता से पहले इस बेशकीमती ट्रॉफी से जुड़ने का अवसर प्रदान करना है। ट्रॉफी टूर का अगला पड़ाव मुंबई है।

महिला विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में होना है। भारत में मुकाबले डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) में खेले जाएंगे।

इंदौर में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारतीय टीम के साथ अन्य बड़ी टीमों के मैच भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम