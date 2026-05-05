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आईसीसी की विमेंस टी20 टीम रैंकिंग जारी, शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़त मजबूत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 02:05 PM

दुबई, 5 मई (आईएएनएस)। आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने शीर्ष पायदान पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली है। अपडेटेड रैंकिंग में, मई 2025 के बाद खेले गए मुकाबलों को पूरा वेटेज (100 प्रतिशत) दिया गया है, जबकि पिछले दो वर्षों के नतीजों को 50 प्रतिशत वेटेज मिला है।

इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 287 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर है। इस टीम को दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम पर 12 प्वाइंट्स की बढ़त हासिल है, जबकि भारत 264 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है।

रैंकिंग में टॉप-16 टीमों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो महिला टी20 क्रिकेट में शीर्ष टीमों के बीच लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है। मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन न्यूजीलैंड 253 प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि साउथ अफ्रीका 243 प्वाइंट्स के साथ टॉप-5 टीमों की सूची पूरी करता है।

वेस्टइंडीज (238) और श्रीलंका (237) क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं, जिनके बीच सिर्फ एक प्वाइंट का अंतर है। पाकिस्तान 216 प्वाइंट्स के साथ आठवें स्थान पर बना हुआ है, जबकि आयरलैंड (200) और बांग्लादेश (199) टॉप-10 टीमों की सूची पूरी करते हैं, जिनके बीच में सिर्फ एक ही प्वाइंट का अंतर है।

रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाली मुख्य टीमों में, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) दो स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसने 98 की रेटिंग हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। जर्मनी को भी काफी फायदा हुआ है, जिसे 10 रेटिंग प्वाइंट्स मिले हैं, जिससे वह छह स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष 30 टीमों में शामिल हो गया है और 29वें स्थान पर पहुंच गया है।

हालिया रैंकिंग में कुल 78 टीमें शामिल हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम आठ टी20 मैच खेले हैं। कंबोडिया इस लिस्ट से बाहर हो गया है और अपनी रैंकिंग वापस पाने के लिए उसे और मैच खेलने होंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय मैचों से लंबे समय तक दूर रहने के कारण पेरू अब रैंकिंग में शामिल नहीं है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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