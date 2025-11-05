आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई उठा सकती है एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा: सूत्र

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 का खिताब अभी तक एसीसी ने नहीं दिया है। इस मुद्दे को बीसीसीआई शुक्रवार को आईसीसी की बैठक में उठा सकती है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, "शुक्रवार को आईसीसी की बैठक में सभी क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मिलेंगे। बैठक में बीसीसीआई एशिया कप ट्रॉफी हस्तांतरण का मुद्दा उठा सकती है। एसीसी को लिखे गए औपचारिक पत्र के बावजूद ट्रॉफी का अब तक हस्तांतरण नहीं हो सका है।"

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 1 नवंबर को आईएएनएस से बात करते हुए आईसीसी की बैठक में ट्रॉफी हस्तांतरण में देरी की शिकायत उठाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में एसीसी को 10 दिन पहले एक पत्र भेजा गया था।

भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एसीसी के पाकिस्तान मूल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे भारत-पाकिस्तान तनाव और मोहसिन नकवी का एसीसी अध्यक्ष के साथ-साथ पाकिस्तान का गृह मंत्री और पीसीबी का अध्यक्ष होना भी रहा।

मोहसिन नकवी चाहते तो भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब बोर्ड के किसी दूसरे अधिकारी द्वारा दिलवा सकते थे। लेकिन इसकी जगह उन्होंने ट्रॉफी को भारतीय टीम को न देकर आयोजन स्थल से हटाने का आदेश दिया। नकवी के इस फैसले के बाद एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव और बढ़ गया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप खिताब को भारत को लौटाने के लिए एसीसी को ई-मेल के माध्यम से कहा है, इसका कोई जवाब बीसीसीआई को नहीं मिला है। इसी वजह से बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने वाली है।

--आईएएनएस

