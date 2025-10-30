आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने आईओसी प्रमुख क्रिस्टी कोवेंट्री के साथ ओलंपिक में क्रिकेट पर चर्चा की

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने स्विट्जरलैंड में आईओसी की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री से मुलाकात की और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी पर चर्चा की।

आईओसी ने पिछले साल लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने को मंजूरी दी थी। क्रिकेट दूसरी बार ओलंपिक में खेला जाएगा। 1900 में पहली बार पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ एकमात्र मैच में स्वर्ण पदक जीता था।

जय शाह ने एक्स पर लिखा, "आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री से मिलकर खुशी हुई। हमने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 और ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया। अब तक हुई प्रगति और ओलंपिक आंदोलन के विकास में क्रिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श किया।"

बैठक में जय शाह के साथ आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी उपस्थित थे।

शाह ने 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में ग्रीस में हुए आईओसी अध्यक्ष चुनावों में भी भाग लिया था, जब कोवेंट्री इस प्रतिष्ठित वैश्विक खेल पद को संभालने वाली पहली महिला बनीं। वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी भी बनीं।

लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की छह टीमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टी20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक वर्ग को 90 एथलीट कोटा आवंटित किए गए हैं, जिससे भाग लेने वाले देश 15 खिलाड़ियों की टीम बना सकते हैं।

पुरुष और महिला वर्ग के लिए टी20 प्रतियोगिताएं 12 से 29 जुलाई, 2028 तक चलेंगी। पदक के लिए मुकाबले क्रमशः 20 जुलाई (महिला) और 29 जुलाई (पुरुष) को होंगे। सभी मैच लॉस एंजिल्स शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना के फेयरग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे।

इस साल जनवरी में, शाह ने पूर्व आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की और स्विट्जरलैंड के लुसाने स्थित ओलंपिक हाउस में लॉस एंजिल्स 2028 अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के एक सेमिनार में भी भाग लिया। यह बैठक लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारी में आईसीसी और आईओसी के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी।

--आईएएनएस

पीएके/