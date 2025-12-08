खेल

आईपीएल मैच बेंगलुरु और कर्नाटक की शान का सवाल: डीके शिवकुमार

Dec 08, 2025, 03:06 AM

बेंगलुरु, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भविष्य में भी आईपीएल के मैचों की मेजबानी करता रहेगा। शिवकुमार का ये बयान चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आया है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिताबी जीत पर सेलिब्रेशन के दौरान हुई दुखद घटना के बाद बड़े मुकाबलों को शिफ्ट करने की चिंताओं पर जवाब देते हुए शिवकुमार ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वहां मैच होते रहें।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम आईपीएल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर नहीं होने देंगे। यह बेंगलुरु और कर्नाटक की शान का सवाल है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आईपीएल मैच यहीं पर हों। मैं क्रिकेट का फैन हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और स्टेडियम की साख बनी रहे। हम इसके बदले में एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएंगे।"

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह भी बताया है कि सरकार महिलाओं के मुकाबलों को लेकर भी पूरा सहयोग करेगी।

बता दें कि जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने आईपीएल करियर का पहला खिताब जीता था, जिसके बाद फैंस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इस खुशी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन यह खुशी जल्द ही मातम में बदल गई।

इस समारोह के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच हुई और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया।

इसके बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से महिला वनडे विश्व कप के मुकाबलों की मेजबानी भी छिन गई। इन मुकाबलों की मेजबानी के लिए पुलिस की मंजूरी पाने को लेकर बीसीसीआई ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को बार-बार दी गई डेडलाइन पूरी न कर पाने के कारण यहां होने वाले मुकाबलों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था।

