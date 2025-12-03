आईपीएल की तरह एसए 20 ने बदली साउथ अफ्रीकी क्रिकेट की तस्वीर: जैक्स कैलिस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) टूर्नामेंट में पुरुषों की टीम में प्रतिस्पर्धात्मकता में हालिया बढ़ोतरी का श्रेय एसए-20 को दिया है। कैलिस का मानना है कि इसका वैसा ही असर देखने को मिला है, जैसा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का शुरुआती वर्षों में भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव पड़ा था।

एसए 20 का आगामी सीजन 26 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच खेला जाना है। इस लीग का चौथा सीजन ऐसे समय में है, जब साउथ अफ्रीकी पुरुष टीम आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है।

इस टीम ने कुछ महीनों पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है। इससे पहले, साउथ अफ्रीकी टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके बाद यह टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की उपविजेता रही।

कैलिस ने इस लीग को लेकर आईएएनएस से ​​कहा, "यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम अचानक इन आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम बस यही उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका में बहुत पहले आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट के लिए क्या किया। भारतीय क्रिकेट के इतना मजबूत होने का एक कारण आईपीएल है।"

कैलिस ने कहा, "एसए 20 ने निश्चित रूप से हमें लगातार और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि खिलाड़ी कुछ अधिक दबाव में खेल रहे हैं और क्रिकेट की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। इसलिए इस लीग ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट आज जहां है और एसए 20 के आने के बाद पिछले 3 या 4 वर्षों में यह कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।"

31 वर्षीय कॉर्बिन बॉश पिछले साल से साउथ अफ्रीकी सेटअप में लगातार मौजूद रहे हैं। उन्होंने हाल ही में रांची में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 67 रन की पारी खेली। बॉश 2014 में साउथ अफ्रीका की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्हें सीनियर टीम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिला।

उन्होंने कहा, "कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था, तो मुझे हमेशा लगता था कि उनमें कुछ खास है। उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन शुक्र है, वह कामयाब रहे। उन्होंने एक असली ऑलराउंडर के तौर पर आत्मविश्वास हासिल किया है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग-अलग रोल निभा सकते हैं। मैं उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश हूं।"

--आईएएनएस

