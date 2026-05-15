आईपीएल : जीत के बावजूद अंक तालिका में नहीं बदली एमआई की स्थिति, चौथे स्थान पर बरकरार पीबीकेएस

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में गुरुवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 6 विकेट से हराया। हालांकि, इस जीत के बावजूद अंक तालिका में एमआई की स्थिति नहीं बदली। वहीं, लगातार पांचवीं हार झेलने वाली पीबीकेएस चौथे स्थान पर बरकरार है।

मुंबई इंडियंस के 12 मुकाबलों में अब 8 प्वाइंट्स हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर ही बनी हुई है। एमआई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। 12 मुकाबलों में 16 प्वाइंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पहले स्थान पर काबिज है। वहीं, इतने ही मुकाबलों में 16 प्वाइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस (जीटी) दूसरे स्थान पर मौजूद है। आरसीबी का नेट रन रेट जीटी से बेहतर है। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मुकाबलों में 14 प्वाइंट्स के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है।

लगातार पांचवीं हार के बावजूद पंजाब किंग्स चौथे स्थान पर कायम है। हालांकि, पीबीकेएस के लिए प्लेऑफ की राह अब थोड़ी मुश्किल हो गई है। पंजाब किंग्स के 12 मुकाबलों के बाद 13 प्वाइंट्स हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 11 मुकाबलों में 12 प्वाइंट्स के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर काबिज है। राजस्थान रॉयल्स के भी 11 मुकाबलों में 12 प्वाइंट्स हैं और टीम छठे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स 10 प्वाइंट्स के साथ सातवें, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 प्वाइंट्स के साथ आठवें स्थान पर है।

गुरुवार को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। टीम की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने सर्वाधिक 57 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजई ने 17 गेंदों में 38 रनों की दमदार पारी खेली।

हालांकि, एमआई ने 201 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस की ओर से तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 75 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे। वहीं, रयान रिकेल्टन ने 23 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। विल जैक्स ने 10 गेंदों में 250 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 25 रन बनाए।

--आईएएनएस

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