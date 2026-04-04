आईपीएल इतिहास की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, टॉप पर कोहली-डिविलियर्स की जोड़ी

नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। क्रिकेट के खेल में साझेदारी का महत्व काफी अहम होता है। एक अच्छी पार्टनरशिप पूरे मैच का रुख पलट देती है। आईपीएल में भी ऐसी कई साझेदारियां हुई हैं, जो इस लीग के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। आईपीएल में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी के नाम दर्ज है।

कोहली-डिविलियर्स (229 रन): आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी निभाई थी। यह इस लीग के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी भी है, जो गुजरात लायंस के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में बनी थी। इस मैच में कोहली ने 55 गेंदों में 109 रन बनाए थे, जबकि डिविलियर्स ने 52 गेंदों में 129 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

कोहली-डिविलियर्स (215 रन): साल 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी निभाई थी। दोनों ने मिलकर वानखेड़े के मैदान पर दूसरे विकेट के लिए 215 रन जोड़े थे। डिविलियर्स ने 59 गेंदों में 133 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी, जबकि कोहली 82 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

केएल राहुल-डी कॉक (210 रन): 18 मई 2022 को केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए पहले विकेट के लिए 210 रनों की अटूट साझेदारी निभाई थी। डी कॉक ने 70 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 140 रन बनाए थे, तो राहुल 51 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

गिल-सुदर्शन (210 रन): शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहले विकेट के लिए 210 रनों की साझेदारी की थी। गिल ने 55 गेंदों में 104 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि सुदर्शन ने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे।

मार्श-गिलक्रिस्ट (206 रन): आईपीएल 2011 में शॉन मार्श और एडम गिलक्रिस्ट ने आरसीबी के खिलाफ हुए मैच में दूसरे विकेट के लिए 206 रन जोड़े थे। गिलक्रिस्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 106 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं, मार्श 49 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

गिल-सुदर्शन (205 रन): इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 205 रनों की अटूट साझेदारी निभाई थी। गिल 93 रन बनाकर नाबाद रहे थे, तो सुदर्शन ने 61 गेंदों में 108 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। इन दोनों की साझेदारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम किया था।

--आईएएनएस

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